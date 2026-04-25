Viro vaatii erillistä Ukraina-veroa venäläistuotteille

Viron pääministeri Kristen Michal ehdottaa, että Euroopan tulisi Ukrainan jälleenrakentamisvarojen kerryttämiseksi asettaa ylimääräinen tullimaksu sallitulle Venäjä-tuonnille, kertoo Politico.

Michal huomauttaa, että Ukrainan infrastruktuurin ja pommitettujen kaupunkien jälleenrakennuskulut yltävät satoihin miljardeihin euroihin.

Venäjälle on asetettu pakotteita ja monien venäläistuotteiden tuonti on kielletty unionin alueelle. Lisäksi vilja- ja lannotteita verotetaan. Michal kuitenkin huomauttaa, että sallittujen tuontituotteiden tullimaksuja ei ole korotettu juuri Ukrainan tukemiseksi.

– Sotatuhojen korvaamiseksi tulisi Venäjän tuontituotteille asettaa tullimaksut. Eri käytäväkeskusteluissa ja tapaamisissa on puhutti, että venäläistuotteille voisi asettaa erityisen tullin, jolla voisi rahoittaa Ukrainan jälleenrakentamista.

Michalin mukaan edes Brysseliin jäädytetyt Moskovan 210 miljardia euroa eivät riittäisi Venäjän aiheuttamien valtavien tuhojen korvaamiseen.

”Venäjä tulee asettaa vastuuseen teoistaan”

Ukrainan hallituksen, YK:n, Euroopan komission ja Maailmanpankin tilauksesta viime helmikuussa valmistuneesta tutkimuksesta selvisi, että Ukrainan jälleenrakennus maksaisi 10 vuoden aikana 500 miljardia eli puolibiljoonaa euroa. Venäjä hävitti ensimmäisen kolmen sotavuoden aikana 13 prosenttia Ukrainan asuntokannasta.

– Heidän [Moskovan] tulee kantaa vastuu. Koska jos he eivät joudu vastuuseen, tulee se taas toistumaan. Meillä on pitkä historia Venäjän kanssa. Tiedämme, millainen maa Venäjä on. Siitä ei ole hirveän kauan, kun saavutimme itsenäisyytemme.

Michal myös painotti, että Euroopan viisumisääntöjä tulee kiristää. Venäläissotilaita ei tule päästää unionin alueelle.

– He ovat rikollisia, jotka alkavat etsiä töitä palkka-armeijoista ja muualta. Se on meidän sisäisen turvallisuutemme kysymys. Jos olette osallistuneen Ukrainan vastaiseen hyökkäyssotaan, olkaa hyvät ja pysykää Venäjällä.

Michalin mukaan Viro toivoo, että Euroopan komissio alkaa johtaa miljoonan venäläisen kirjaamista mustalle listalle.

– Tiedän, että [EU:n ulkopoliittinen korkea edustaja] Kaja Kallas työskentelee jo niiden parissa. Me myös ajamme niitä. Toivon, että ennen kesää se on jo Eurooppa-neuvoston asialistalla.