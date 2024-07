Venäjällä räjähtelee: Ukraina saattoi osua ammusvarastoon

Vahvistamattomien tietojen mukaan Ukraina on iskenyt lauantain ja sunnuntain välisenä yönä ammusvarastolle Venäjän Voronezin alueella.

Mitä ilmeisimmin useilla lennokeilla tehdystä hyökkäyksestä on julkaistu sosiaalisessa mediassa alta löytyviä videoita, joiden kerrotaan näyttävän iskun seurauksia.

Voronezin alueen kuvernööri Aleksander Gusev vahvisti tietoja sunnuntaina aamulla. Meduzan mukaan Gusev myönsi ”räjähtävien tavaroiden alkaneen laueta” erään kohteena olleista varastoista sytyttyä tuleen. Gusev kuitenkin sanoi viralliselle Venäjälle tyypillisesti, että palo ja räjähdykset johtuivat ilmatorjunnan pudottaman lennokin jäänteiden osumasta.

Kuvernööri ei ole kertonut, mitä varastolla säilytetyt ”räjähtävät tavarat” olivat. Gusev myönsi kuitenkin, että varastojen lähialueiden asukkaille kerrottiin tapahtuneesta ja että busseja valmisteltiin heidän evakuointejaan varten.

Venäjän puolustusministeriö ei ollut vielä sunnuntaina aamulla tiedottanut lennokkihyökkäyksestä Voronezin alueella. Puolustusministeriö reagoi tyypillisesti nopeasti Ukrainan iskuihin väittämällä Venäjän ilmatorjunnan pudottaneen kaikki tai lähes kaikki lennokit.

BREAKING ‼️ Ukrainian drones hit ammo depot in Voronezh last night

💥 Ammunition has been detonating at the Voronezh military facility for several hours

Residents of the Pidgoren district where the explosion occurred are being prepared for evacuation. pic.twitter.com/vLecMiEEof

— PS01 (@PStyle0ne1) July 7, 2024