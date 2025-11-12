Venäjällä 14-vuotias voi saada jatkossa elinkautisen tuomion

Venäjän parlamentin alahuone eli duuma tiedottaa hyväksyneensä ensilukemalta yksimielisesti lain, jonka perusteella henkilö voidaan 14-vuotiaasta lähtien tuomiota elinkautiseen vankeuteen ”sabotaasista”. Samaten elinkautiseen voidaan tuomita henkilö, joka ”yllyttää lapsia terrori- ja sabotaasitoimintaan”.

Laki samaten poistaa vanhentumisajat sabotaasiin liittyviltä rikoksilta ja rajoittaa ehdonalaiseen pääsemistä. Jatkossa vähintään 75 prosenttia tuomiosta on tullut suorittaa ennen vapauteen pääsemistä. Samaten jatkossa ei voi enää saada ehdonalaista tuomiota osallisuudesta ”sabotaasijärjestöön”.

Venäjän nykyisen rikoslain 281. pykälän mukaan sabotaasista voidaan tuomiota 10 vuodesta elinkautiseen. Tähän mennessä Venäjän rikoslaki ei ole mahdollistanut elinkautista vankeutta alaikäisille.

Uusi laki mahdollistaa vastarinnan ankaramman tukahduttamisen venäläisnuorten parissa, mutta tarjoaa myös mahdollisuuden miehitettyjen ukrainalaisalueiden kurittamiseen. Sabotaasitoiminta ja sabotaasijärjestöön kuuluminen on määritelty väljästi.

Jo ennen nykyistä lakia ”terroristijärjestöön” kuuluminen on määritelty väljästi. Kesäkuussa 2024 tuomittiin terroristijärjestöön liittymisestä Venäjällä viideksi vuodeksi vankeuteen nuorisorangaistussiirtolaan Orjolista kotoisin oleva 16-vuotias Arseni Turbin. Hän oli lähettänyt viestin Ukrainan asevoimien alaisuudessa toimivalle Vapaan Venäjän legioonalle.

Alaikäisten syyttäminen on kiihtynyt vuodesta 2022 lähtien ja erityisesti viimeisen vuoden aikana. Marraskuussa 2024 ”terroristien ja ekstremistien” listalle oli kirjattu 115 alaikäistä, joita on syytetty tai tuomittu terrorismista. Syyte ja tuomio ovat Venäjällä jotakuinkin sama asia, koska todennäköisyys (0,25 %) saada Venäjällä vapauttava tuomio on kymmenen kertaa pienempi kuin voitto ruletissa (2,7 %) .

Venäjällä 50 tuhopolttosyytteessä vastaaja oli alaikäinen 34 tapauksessa. Suurin osa syytöksistä koskee rautateihin kohdistuneita tuhopolttoja ja vähemmässä määrin televiestintään ja sotilaskohteisiin kohdistuneita, kertoo Venäjän vankitilastoja keräävä OVD-info.

Erityisesti huomiota herättivät syyskuun 2024 tapaukset, jolloin teinit alle kahden viikon välein polttivat sotilashelikoptereita luvattuja miljoonien ruplien eli kymmenientuhansien dollarien rahapalkkioita vastaan ensin Jamalo-Nenetsiassa ja sitten Omskissa.

Venäjä myös säännöllisesti syytää ja tuomitsee miehittämiensä ukrainalaisalueiden asukkaita vuosikymmenten vankeusrangaistuksiin ”sabotaasista”, ”maanpetoksesta” ja ”terrorismista”. Kaikki yhteydet Ukrainaan katsotaan osallistumisena ”terrorijärjestöön”.

Miehitettyjen alueiden Ukrainan kansalaisia syytetään vakoilusta ja Venäjän kansalaisuuden ottaneita ukrainalaisia maanpetoksesta. Tällaisia tuomioita on miehitetyillä alueilla ollut vuodesta 2022 lähtien 190, joiden joukossa on teinejä ja naisia.

Venäjällä vuonna 2022 herätti huomiota kutsuntatoimistojen polttamiset, joista tekijöiksi syytettiin nuoria. Vuonna 2023 kymmeniä venäläisiä syytettiin rautateiden sabotoimisesta ja useimmat pidätetyt olivat alle 25-vuotiaita.