Kymmeniä venäläisiä on pidätetty rautateiden sabotaasista

Viime syksyn jälkeen ainakin 66 venäläistä on pidätetty, ja heitä syytetään rautateiden sabotaasista, kertoo uutissivusto Meduza viitaten venäläiseen Mediazona-verkkolehteen.

Näistä pidätyksistä 51 tapahtui 29.12.2022 jälkeen, kun presidentti Vladimir Putin allekirjoitti uuden lain, joka kiristi rangaistuksia sabotaasista.

Useimmissa tapauksissa syytetyt ovat alle 25-vuotiaita. Kolmasosa syytetyistä on alaikäisiä. Yleisin syytös on kiskojen vieressä olevien junaliikennettä ohjaavien relekaappien polttaminen. Monissa tapauksissa oikeustapauksissa mainitaan kolmas taho, joka on väitetysti maksanut sabotööreille tuhotöistä.

Venäjän syyttäjät ovat alkaneet luokitella tuhopolttoja terrorismiksi ja muiksi vakaviksi rikoksiksi.

Ukrainan sotaa vastustavien ryhmien kerrotaan sabotoineen rautatieyhteyksiä Venäjällä.

