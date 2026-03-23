Mihin Vladimir Putin katosi? Julkinen vetäytyminen herättää kysymyksiä

Venäläinen ex-oligarkki ja Kremlin vastustaja Mihail Hodorkovski on julkaissut YouTube-kanavallaan videon, jossa pohditaan Venäjän diktaattori Vladimir Putinin vetäytymistä julkisuudesta. Asiasta kertoo myös uutissivusto Delfi.

Kaksi päivää sitten julkaistulla videolla Hodorkovski ja Kremlin entinen neuvonantaja, politologi Stanislav Belkovski toteavat, että Putinin edellinen julkinen esiintyminen oli 9. maaliskuuta, jolloin hän osallistui taloutta käsitelleeseen kokoukseen. Videon julkaisuhetkellä Putin oli heidän tulkintansa mukaan ollut poissa julkisuudesta jo kymmenen päivää.

Kreml on julkaissut verkkosivuillaan lähinnä tietoja puhelinkeskusteluista sekä pöytäkirjamaisia tiedotteita tapaamisista. Videotallenteita ei ole julkaistu.

Yleensä Putin näkyy jatkuvasti venäläismedioissa. Tällöinkin on toki epäselvää, milloin videot on todellisuudessa kuvattu. Kremlin on arvioitu tallentavan Putinista myös etukäteen kuvattua materiaalia myöhempää käyttöä varten.

Putinin julkinen vetäytyminen on herättänyt uusia spekulaatioita. The Moscow Times kertoi maaliskuun alussa, että Kreml julkaisi vahingossa editoimattoman videon Putinin naistenpäivätervehdyksestä. Videolla Putin keskeytti puheensa ja sanoi kurkkunsa olevan käheä. Tapaus lisäsi entisestään julkista arvailua hänen voinnistaan.

Belkovskin mukaan vastaavia Putinin ”katoamisia” on nähty aiemminkin ja yleensä vaikeiden poliittisten ratkaisujen tai kriisien aikana. Hänen arvionsa mukaan toistaiseksi ei ole merkkejä vallan menettämisestä, vaan pikemminkin tavasta pyrkiä säilyttämään tilanteen hallinta.

Vetäytyminen julkisuudesta voi silti Belkovskin mukaan viitata Kremlin sisäisiin jännitteisiin ja mahdollisesti myös siihen, että Venäjän johtaja kokee kasvavaa henkilökohtaista ahdistusta. Kyse on kuitenkin Belkovskin arviosta, ei vahvistetusta tiedosta.

Suomessa Putinin katoamisesta kertoi ensimmäisenä Iltalehti.

LUE MYÖS:

Moskovassa tapahtuu kummia – ”Vladimir Putin pelkää olevansa kohde”

Sisäpiiriläinen ryöpytti Vladimir Putinia – poikkeava kohtelu herättää epäilyjä