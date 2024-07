Venäjä veti viimeisenkin sotalaivansa pois Krimiltä

Venäjän Mustanmeren-laivaston viimeinen partioalus on poistunut Krimiltä, kertoi Ukrainan merivoimien tiedottaja Dmytro Pletenchuk tänään Facebookissa.

Mustallamerellä ei ole Ukrainan laivaston mukaan venäläisiä aluksia taistelutehtävissä, mutta Asovanmerellä on kolme vihollisalusta, joissa ei ole Kalibr-risteilyohjuksia, Ukrainan kansallinen uutistoimisto kertoo.

Hyökkäyssodan alussa Venäjän Mustanmeren-laivastoon kuului 74 sotalaivaa. Kahden ja puolen vuoden aikana Ukraina on onnistunut tuhoamaan tai vaurioittamaan niistä ainakin joka kolmatta.

Useita laivoja on vahingoitettu tai upotettu Ukrainan kauko-ohjattavilla pinta-droneilla kuten ”meribeibillä” ja muilla samankaltaisilla menetelmillä, joita Ukrainan asevoimissa on kehitetty.

As of July 15, Russia withdrew the last patrol ship of its Black Sea Fleet from the occupied Crimea, as stated by Dmytro Pletenchuk, spokesman for the Naval Forces.

At the beginning of the full-scale invasion, the Black Sea Fleet of the Russian Federation had 74 warships. During… pic.twitter.com/ytVQ1Yu1bY

— Sergiy Kyslytsya 🇺🇦 (@SergiyKyslytsya) July 15, 2024