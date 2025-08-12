Euroopan maiden parlamenttien ulkoasiainvaliokuntien puheenjohtajat vaativat Ukrainan itsemäräämisoikeuden kunnioittamista ja varoittavat Venäjän pyrkimyksistä loppuviikosta Alaskassa käytävissä neuvotteluissa. He ovat julkaisseet tähän liittyen yhteisjulistuksen, jossa he vaativat myös Euroopan maiden osallistumista neuvotteluihin.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Venäjän Vladimir Putin tapaavat perjantaina Alaskassa.

”Kaikkien Alaskassa 15. elokuuta 2025 tai sen jälkeen käytävissä neuvotteluissa saavutettavien sopimusten on vankasti kunnioitettava Ukrainan itsemääräämisoikeutta, alueellista koskemattomuutta, perustuslakia ja YK:n peruskirjan periaatteita. On äärimmäisen tärkeää, ettei Venäjää palkita Ukrainaa vastaan ​​käymästään raa’asta ja laittomasta hyökkäyssodasta alueellisilla eduilla. Ukrainan tulevaisuudesta voi päättää vain Ukrainan kansa itse”, korostavat puheenjohtajat.

Vetoomuksen allekirjoittajina on lähes 30 puheenjohtajaa eri Euroopan maista, joukossa myös EU-parlamentin ulkoasiainvaliokunnan edustus. Suomesta yhteisjulistuksen on allekirjoittanut eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen (sd.).

Yhteisjulistuksessaan puheenjohtajat vaativat myös Euroopan maiden osallistumista neuvotteluihin, jotta ”voidaan minimoida Venäjän Ukrainaan kohdistuvan hyökkäyksen aiheuttamat riskit Euroopan turvallisuudelle.”

”Emme saa koskaan unohtaa, että Venäjä todennäköisesti käyttää neuvotteluja tekosyynä välttääkseen ehdottoman tulitauon ja vaatiakseen pakotteiden lieventämistä”, varoittavat puheenjohtajat.

”Meidän on osoitettava yhtenäisyyttä, päättäväisyyttä ja uskollisuutta yleismaailmallisille oikeuksille varmistaaksemme, että kaikkien neuvottelujen tulos todella palvelee vapauden asiaa sekä nyt että tuleville sukupolville.”