Iranissa pilkataan väitteitä neuvotteluista

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi tiistaina neuvotteluiden jatkuvan Iranin johdon kanssa. Trumpin mukaan hänen saamansa lahja kertoo siitä, että Teheran haluaa ”tehdä diilin”, ja että Valkoinen talo käy keskusteluita oikeiden tahojen kanssa.

Presidentti antoi ymmärtää, että lahjalla viitattiin energiakuljetuksiin Hormuzinsalmen kautta.

– Lahja oli hyvin merkittävä. Mutta en kerro, mikä se on, Donald Trump sanoi ABC:n mukaan.

Iran johdosta ei ole kommentoitu asiaa. Timesin mukaan lahjaväitteitä on kuitenkin pilkattu maan mediassa.

Mehr-uutistoimisto julkaisi kuvamateriaalia Iranin ohjusiskuista Irakin Kurdistanissa sijaitsevia amerikkalaistukikohtia vastaan ja kuvaili niitä ”lahjoiksi, jotka lähetimme Trumpille”.

Vanhoilliseen leiriin kuuluva kovan linjan poliitikko Saeed Jalili huomautti Yhdysvaltain presidentin puhuneen vallanvaihdosta ja Iranin hajoamisesta.

– Nyt hän haaveilee, että jokin taho Iranissa puhuu hänen kanssaan, Jalili sanoi.

Energiavarojen hallinnoinnista vastaavan organisaation varajohtaja Esmail Saqab Esfahani arvioi, ettei Teheranin neuvotteluasema ole muuttunut mihinkään suuntaan sodan alkamisen jälkeen. Myös asevoimien johdosta tyrmättiin väitteet neuvotteluiden etenemisestä.

Ulkoministeriön tiedottajan mukaan Iranilla on ”erittäin huonoja kokemuksia” diplomatiasta Yhdysvaltojen kanssa.

– Meitä vastaan hyökättiin neuvotteluprosessin aikana kaksi kertaa yhdeksän kuukauden aikana, ministeriön tiedottaja Esmaeil Baqaei sanoi India Today -medialle.