Venäjä saattaa valmistautua liikekannallepanoon

Venäläinen oppositiovaikuttaja Gennadi Gudkov uskoo Moskovan määräävän uuden liikekannallepanon.

Bulgariaan Venäjältä vuonna 2019 lähtenyt Vladimir Putinin vastustaja ja entinen duuman jäsen Gudkov toteaa sosiaalisessa mediassa kiertävällä videolla (alla) odottavansa, että liikekannallepanossa tavoitellaan puolta miljoonaa uutta sotilasta. Hän kuitenkin epäilee Venäjän kykyä kouluttaa ja varustaa miehiä. Tämä on ollut Moskovalle ongelma jo nykyisellä asevoimien värväystahdilla.

Moskovan alkuvuodesta ”terroristien ja ääriajattelijoiden” listalle panema Gudkov ei ole yksin arvioidensa kanssa. Julkisuudessa olleiden tietojen perusteella Kremlissä todella harkitaan liikekannallepanoa, koska sotilaiden värvääminen rahapalkkioilla houkuttelemalla ei ole tuottanut riittäviä tuloksia. Värväyskiintiöistä on kerrottu puuttuvan noin kolmannes.

Kolme Kremliä ja Venäjän puolustusministeriötä lähellä olevaa nimetöntä lähdettä kertoi Bloombergille, ettei värväys ole riittänyt kattamaan Venäjän ennätyksellisiä tappioita Ukrainassa. Myös Ukrainan hyökkäyksen Kurskiin paljastamat Venäjän asevoimien vaikeudet saattavat vaikuttaa päätöksenteon taustalla.

Liikekannallepano pyrittäisiin mahdollisesti myymään julkisuudessa keinona helpottaa rintamasotilaiden rotaatioita. Erään lähteen mukaan liikekannallepano voitaisiin julistaa vielä tämän vuoden aikana.

Vladimir Putinin suosiosta huolivan Kremlin on kerrottu välttelevän uusia liikekannallepanon aaltoja viimeiseen asti. Putin määräsi ”osittaisen liikekannallepanon” syksyllä 2022. Liike osoittautui erittäin epäsuosituksi kansan parissa. Tästä huolimatta Moskova on jatkanut niin kutsuttua hiljaista mobilisaatiota.

Useat Venäjän asevoimiin ja Ukrainan sotatilanteeseen perehtyneet asiantuntijat ovat arvioineet jo aiemmin, että Moskovan tavoitteita Itä-Ukrainassa on lähes mahdotonta saavuttaa ilman uutta liikekannallepanoa.

Moni odotti Putinin ilmoittavan liikekannallepanon aallosta heti tultuaan valituksi teatterivaalissa jälleen uudelle kaudelle Venäjän johtoon tämän vuoden keväällä. Näin ei kuitenkaan käynyt.

Russia will need to urgently mobilize for the 2nd time

"They will be able to mobilize about half a million"

Former State Duma deputy Gennady Gudkov says that the situation in the Kursk region will most likely push the authorities to carry out a new wave of mobilization in… pic.twitter.com/SstJ0AHeTt

