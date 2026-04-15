Vladimir Putin menetti “Troijan hevosensa” EU:ssa – asiantuntija: Kreml on paniikissa

Unkarin pääministeri Viktor Orbán, joka on ollut yksi Moskovan luotettavimmista liittolaisista EU:ssa, on pois pelistä vaalitappionsa seurauksena. Tuloksella on venäläisen ex-oligarkin ja oppositiovaikuttajan Mihail Hodorkovskin mukaan valtavat seuraukset Venäjän kyvylle projisoida valtaa ja aiheuttaa häiriöitä Euroopassa.

– Vladimir Putin menetti juuri “Troijan hevosensa” EU:n sisällä ja Moskova panikoi useastakin syystä, arvioi Hodorkovski X-ketjussaan.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Vuosien ajan Orbán teki Unkarista painepisteen EU:n sisällä. Koska unioni vaatii yksimielisyyttä, Budapest pystyi usein jarruttamaan tai estämään päätöksiä liittyivätpä ne pakotteisiin, rahoitukseen tai sotilaalliseen tukeen.

– Orbánin historia Ukrainan avun estämisessä on huomattava. Vuonna 2022: esti 18 miljardin euron tukipaketin. 2023: viivästytti keskeisiä maksuja Euroopan rauhanrahaston kautta. 2024: jarrutti 90 miljardin euron pitkän aikavälin tukisuunnitelmaa Kiovalle, luettelee Hodorkovski.

Kun konsensusta tarvittiin, Unkari toisti samaa kaavaa: viivästytä, vesitä, hankaloita.

– Ilman Orbánia Kreml menettää “välillisen veto-oikeutensa” Euroopan turvallisuus- ja pakotepolitiikkaan, Hodorkovski sanoo.

Energiariippuvuutta Orbán käytti poliittisena suojanaan. Hänen kaudellaan Unkari pysyi sidoksissa Moskovaan. Mutta riippuvuus oli vain osa tarinaa – kyse oli myös Venäjän vaikutuskanavasta.

– Orbán piti suoraa yhteyttä Putiniin, vieraili Moskovassa ja koordinoi pakotteisiin liittyviä kantoja. Unkarin viranomaiset yrittivät jopa poistaa yksittäisiä nimiä EU:n mustalta listalta, Hodorkovski kertoo.

GRU:n vakoilukeskus Budapestissa

Venäjän tiedustelutoiminta Unkarissa on ollut lännen keskeinen huolenaihe vuosia. Verkostoja rakennettiin poliittisten kontaktien, mediavaikuttajien ja nationalistiryhmien kautta, mikä loi syviä vaikuttamisen mahdollisuuksia.

Poimintoja videosisällöistämme

– Budapest toimi “turvasatamana” Venäjän intresseille. Kansainvälinen investointipankki, joka toimi siellä vuoteen 2023 asti, nautti diplomaattista suojaa ja sitä pidettiin laajasti mahdollisena tiedustelun tukikohtana, Hodorkovski sanoo.

Hänen mukaansa esimerkiksi raportit kybermurroista Unkarin ulkoministeriöön viittaavat siihen, että Kreml pääsi tietoihin laajasti käsiksi fyysisten tukikohtien lisäksi.

Unkarissa Putin menetti myös propagandakoneiston.

– Ennen vaaleja Unkarissa nähtiin järjestelmällisen verkkotoiminnan kasvu. Sosiaalinen media levitti Kremlin linjaa tukevia viestejä oppositiota vastaan, korostaen energiapelkoja ja sodan uhkaa. Moni sisällöistä jäljitteli oikeaa uutisointia tai käytti lyhytvideoita levittääkseen viestiä siitä, että muutos toisi epävakautta. Kremlin “vaikuttamisen pelikirja” oli täydessä käytössä, Hodorkovski kuvailee.

Orbán mukaili Moskovan linjaa myös kulttuurisissa kysymyksissä. Hän hyödynsi katolista Unkaria suhteiden rakentamiseen Venäjän ortodoksiseen kirkkoon ja vastusti EU:n pakotteita patriarkka Kirilliä vastaan.

– Orbán oli [Venäjälle] poikkeuksellisen arvokas. Hän ei ollut pelkkä myötämielinen toimija, vaan häiritsijä, joka toimi EU:n päätöksenteon ytimessä.

Nyt tuo vipuvoima on poissa. Vaikka EU:ssa on edelleen erimielisyyksiä, Kreml on menettänyt luotettavimman työkalunsa Euroopan yhtenäisyyden rapauttamiseen.

– Tämä on Moskovalle strateginen maanjäristys, Hodorkovski sanoo.