Venäjä rakentaa satelliittikuvissa ammustehtaita hurjaa vauhtia – Pekka Toverilta suorat sanat

Tuoreet satelliittikuvat vahvistavat Venäjän rakentavan nyt nopealla vauhdilla ammustehtaita ympäri maan. Radio Free Europen ukrainalaisen palvelun Schemes-tutkimusprojekti on havainnut merkittäviä muutoksia aselaitosten liepeillä, ja kuvien perusteella venäläisten tehtaita ja laitoksia laajennetaan nyt kolmessa vuorossa.

Tutkivien toimittajien havaintoja on viestipalvelu X:ssä jakanut muun muassa Ukrainan sisäministerin neuvonantaja Anton Herastshenko. Satelliittikuvien perusteella Kazaniin on kohta valmistumassa strategisten pommikoneiden huoltoon ja korjaamiseen soveltuva suuri hangaari, ja Irkutskiin on taas nousemassa Venäjän Su-30-hävittäjien korjauksiin sopiva uusi halli.

Moskovan seudulle rakennetaan satelliittikuvien perusteella tänä vuonna valmistunut uusi rakennus samalle teollisuusalueelle, jossa jo entuudestaan sijaitsee MKB Raduga-yhtiön ohjustehdas. Uuden rakennuksen omistava Kronshtadt-yhtiö kuuluu pakotelistoiltakin löytyvän oligarkki Vladimir Jevtusenkov liike-imperiumiin. Kronshtadt tuottaa lennokkeja Venäjän asevoimien käyttöön.

Kokoomuksen kansanedustaja ja pääesikunnan entinen tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri (evp.) Pekka Toveri kommentoi tuoreita havaintoja ytimekkäästi X:ssä.

– Ei hyvä, Toveri kirjoittaa.

Eurooppalaisen puolustusteollisuuden on tuoreissa arvioissa pelätty jäävän jälkeen suunnitelmistaan toimittaa Ukrainalle miljoona tykistön ammusta maaliskuuhun 2024 mennessä. Samaan aikaan Pohjois-Korean kerrotaan lähettäneen Venäjälle syksyn aikana satoja tuhansia tykistöammuksia.

Liettuan ulkoministeri Gabrielius Landsbergisin mukaan eurooppalaiset maat ovat toistaiseksi toimittaneet puolustustaistelua käyvälle Ukrainalle luvatusta miljoonasta ammuksesta vain 300 000.

Kokoomusedustaja Toveri on jo aikaisemmin arvostellut eurooppalaisia ”saamattomuudesta”. X:ssä hän pohtii vastausta kysymykseen, miksi Euroopassa ei panosteta puolustustuotantoon Venäjän tavoin.

– Ei tehdä, koska poliitikot eivät osoita teollisuudelle riittävän pitkäaikaisia tilauksia tai investointitukea niin että teollisuuden kannattaisi alkaa rakentamaan uutta kapasiteettia. I ja II maailmansodan aikana kapasiteetti kasvoi nopeasti juuri hallitusten toimien ansiosta, Toveri kirjoittaa.