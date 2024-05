Britannia kehottaa Saksaa antamaan Ukrainalle pitkän kantaman ohjuksia ja luvan iskeä Krimille

Britannian puolustusministeri Grant Shapps kehottaa Saksaa toimittamaan Ukrainalle pitkän kantaman ohjuksia ja sallimaan niiden käytön iskuihin Krimille, uutisoi Ukrinform.

Shapps sanoi, että Britannia pitää venäläisten miehittämää Krimiä osana Ukrainaa ja hänen maansa sallii Ukrainan käyttää toimittamiaan aseita iskeäkseen venäläisiin kohteisiin Krimillä. Hänen mielestään kumppaneiden pitäisi tehdä samoin.

– Haluaisin nähdä kaikki kumppanimme, mukaan lukien Saksa, joilla on mahdollisuus toimittaa pitkän kantaman aseita, mutta he eivät salli niiden käyttöä Krimillä, joka on osa Ukrainaa ovat asioita, joiden pitäisi tapahtua ensitilassa, Shapps sanoi.

Hän myös kehotti muita Euroopan maita lisäämään apua Ukrainalle. Shapps korosti, että länsi on tilanteessa, jossa käydään sotaa demokratian puolesta ja samalla Ukrainan apu viivästyy.

Shapps kommentoi myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin lausuntoa, jonka mukaan Ukraina on ”järjettömässä tilanteessa, jossa länsi pelkää Venäjän häviävän sodan, eikä se halua Ukrainan häviävän sitä”.

Shapps muistutti, että ”viivästyttämällä sitä, mitä meidän pitäisi tehdä [… ] otamme sen riskin, että teemme juuri sen, mistä presidentti Zelenskyi on huolissaan.”

– Meidän on ymmärrettävä, että olemme eksistentiaalisessa taistelussa tavasta, jolla johdamme maailmanjärjestystä ja itse demokratiasta.