Ukrainalle luvatut miljoona tykistön ammusta puuttuvat – ”Eurooppalaisten saamattomuus on uskomatonta”

Liettuan ulkoministeri Gabrielius Landsbergis on huolissaan siitä, kuinka Euroopan unioni on jäämässä jälkeen suunnitelmistaan toimittaa Ukrainalle miljoona tykistön ammusta ensi maaliskuuhun mennessä.

Tämän vuoden maaliskuussa kokoontuneet EU-johtajat sitoutuivat toimittamaan Ukrainalle miljoona tykistön kranaattia tulevan 12 kuukauden aikana.

– EU lupasi Ukrainalle miljoona tykistön ammusta. Toistaiseksi olemme toimittaneet vain 300 000, Landsbergis sanoo viestipalvelu X:ssä viitaten uutistietoihin.

Hän korostaa Pohjois-Korean toimittaneen 350 000 tykistön ammusta Venäjälle.

Pohjois-Korean kerrotaan lähettäneen Venäjälle noin 1 000 konttia, joissa jokaisessa on 350-500 kappaletta ammuksia. Viron puolustusvoimien tiedusteluosaston johtajan Ants Kiviselg laskee, että Pohjois-Korea olisi siten toimittanut noin 350 000-500 000 tykistön ammusta Venäjälle, mikä nykyisellä noin 10 000 ammuksen päivätahdilla riittää noin kuukaudeksi.

Kiviselgin mukaan Venäjällä on varastossa edelleen noin neljä miljoonaa tykistöammusta, joita joukot voivat käyttää alhaisen intensiteetin sodankäyntiin seuraavan vuoden ajan.

Landsbergisin EU:lla on varmasti resursseja, joilla Ukrainaa tukeva länsi voi ylittää Pohjois-Korean tuotannon.

– Meidän ei pidä seistä jähmettyneinä auton etuvaloissa, kun rohkeat ukrainalaiset kuolevat, hän jyrähtää.

Kokoomuksen kansanedustaja ja pääesikunnan entinen tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri (evp.) Pekka Toveri kommentoi asiaa niin ikään viestipalvelu X:ssä.

– Eurooppalaisten saamattomuus on uskomatonta.

Puolustus- ja Ilmailuteollisuus PIA ry:n pääsihteeri Tuija Karanko totesi aiemmin Turun Sanomille, että Euroopan puolustusteollisuus tarvitsee puheiden ja lupausten lisäksi myös tilauksia. Teollisuuden ylösajoa ei voida tehdä pelkästään poliittisin päätöksin.

Yritykset ovat investoineet etukäteen työvoimaan ja tuotantolinjastoihin, koska poliittiset päättäjät ovat luvanneet lisätä puolustustarvikkeiden tilauksia. Tilauksia ei kuitenkaan ole tullut puhutun mukaisesti. Karankon mukaan ”kaikki tiivistyy tässä nyt tilauksiin”.

– Nämä eivät ole mitään suunnitelmatalouteen kuuluvia yrityksiä, joiden tuotanto nousee, kun sanotaan, että nostakaa tuotantoa.

Kokoomuksen kansanedustajan Timo Heinosen mukaan Euroopan maiden pitäisi pystyä kasvattamaan tykistöammusten tuotantomääriä merkittävästi samalla, kun varastot kranaateista alkavat tyhjentyä.

– Ja tässäkään ei nyt riitä ne kuuluisaksi tekemäni juhlapuheet, mitä olemme eri valtioiden suunnista ja valtioiden päämiehiltäkin kuulleet, vaan nyt valtioilta tarvitaan sitoumuksia ja pitkän aikajänteen tilauksia teollisuudelle, jotta tarvittaviin investointeihin ne voisi lähteä ja aidosti kasvattaa tuotantojaan. Pelkällä puhutulla skaalauksella ei tilanne ratkea vaan tarvitaan siis uusia isoja investointeja tuotantomäärien kasvattamiseksi, hän kirjoittaa blogissaan.

