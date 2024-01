Venäjä pyrkii luomaan kiilaa Ukrainan ja sen läntisten naapureiden välille

The Institute for the Study of War-ajatushautomon mukaan oikeistolainen unkarilainen poliitikko, Meidän kotimaamme -puolueen johtaja Laszlo Toroczkai totesi 27. tammikuuta, että Unkarin pitää ottaa Ukrainan Zakarpattian alue, jos Ukraina häviää sodan Venäjän kanssa.

Oikeistolainen romanialainen poliitikko ja Romanian liiton puoluejohtaja Claudiu Tarziu puolestaan korosti 29. tammikuuta, että Romanian on ”integroitava” Ukrainan naapurialueet, joissa romanialaiset asuivat niiden suvereniteetin säilyttämiseksi.

– Venäläiset lähteet vahvistivat Toroczkain ja Tarziun lausuntoja ja korostavat näitä ultranationalistisia Romanian ja Unkarin vaatimuksia, ISW toteaa.

Ajatushautomo muistuttaa, että Venäjä ehdotti aiemmin ajatusta ”jaetuista Ukrainasta” Venäjän ja lännen välillä ennen täysimittaista hyökkäystä.

Venäjän presidentti Vladimir Putin ja muut Venäjän korkeat virkamiehet käynnistivät tämän tarinan uudelleen joulukuussa 2023 väittäen, että Ukrainalla on historiallisia ”aluekiistoja” Puolan, Romanian ja Unkarin kanssa, mutta se voisi säilyttää ”suvereniteetin”, jos koko maa koostuisi Lvivin oblastin rajoista.

– Venäjän ultranationalistinen Venäjän maailman eli Russkiy Mir -konseptin kehys näyttää saaneen vetovoimaa nationalististen eurooppalaisten ryhmittymien keskuudessa, kun niitä on sovellettu heidän omiin nationalistisiin ideologioihinsa. Venäläiset tietoavaruuden toimijat pyrkivät todennäköisesti hyödyntämään tätä ideologista taipumusta ajaakseen kiilaa Ukrainan ja sen eurooppalaisten naapureiden välille, ISW kirjoittaa.