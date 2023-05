Venäjän valtiollisen kalenterin militaristiseen kohokohtaan – 9. helmikuuta vietettävään voitonpäivään – on jäljellä vajaa viikko. Silloin toisen maailmansodan puna-armeijan saavutuksia vaalivien sotilaiden on määrä marssia Punaisen torin poikki ja esitellä pelottavia aseitaan, joista jotkin ovat käyttökelpoisia, Center for European Policy Analysis -ajatushautomossa työskentelevä brittiläinen turvallisuuspolitiikan tutkija Edward Lucas toteaa artikkelissaan.

– Tällä mahtipontisuudella juhlistetaan 78 vuoden takaista ratkaisevaa voittoa natsi-Saksasta. Viimeaikaisempia voittoja onkin vaikeampi löytää. Ukrainan sodassa, joka on Venäjän merkittävin sotatoimi sitten vuoden 1991, niitä ei ole lainkaan, hän sanoo.

Jopa Wagner-yksityisarmeijaa johtavan Jevgeni Prigožinin viimeisin arvio Venäjän armeijan suorituskyvystä Ukrainassa on hänen mukaansa murskaava.

– Millainen armeija meillä on, jos emme pärjää edes pikkuruista Ukrainaa vastaan, Prigožinin kerrotaan kysyneen.

– Kaikkialla on täysi sekasotku, kuria ei ole. Armeijalla on kaikki mahdollinen, mutta mitään kontrollia ei ole. Samaan aikaan vallitsee totaalisen vainoharhainen kuilu sen välillä, mitä juoksuhaudoissa tapahtuu ja mitä esikunnissa tiedetään ja ajatellaan.

Prigožinin johtopäätös on se, että Venäjä on katastrofin partaalla.

Lännessä on Lucasin mielestä keskitytty liian yksipuolisesti spekuloimaan sillä, milloin Ukraina aloittaa vastahyökkäyksensä, mikä on sen painopistesuunta ja millaisia seurauksia sen mahdollisella epäonnistumisella olisi.

– Nämä kaikki ovat kaikki hyviä kysymyksiä, ja on totta, että Venäjän sotilaalliset takaiskut vahvistaisivat länsimaiden päättäväisyyttä parhaalla mahdollisella tavalla. On myös totta, että etsittäessä vastauksia niihin olisi otettava huomioon myös laajempi tilannekuva, hän sanoo.

Paljon vaikeampi kysymys koskee kuitenkin hänen mukaansa Kremlin päätöksentekoa.

– Onko Vladimir Putin menettänyt otteensa? Ovatko vaatimukset voiton saavuttamisesta toukokuun 9. päivään mennessä tehneet venäläisistä kenraaleista holtittomia? Onko Prigožin Venäjän mielialojen suhteen oikeassa? Mikä on Sevastopolin polttoainesäiliöihin vastikään – ilmeisesti ukrainalaisin lennokein toteutettujen – iskujen vaikutus, hän kysyy.

Ukrainan armeija on Lucasin mukaan yhä vahvempi, paremmin koulutettu ja varusteltu, kun taas venäläiset käyvät keskenään kiivasta väittelyä strategiasta.

– Kiova ja Moskova eivät vain ole eri aikavyöhykkeillä, vaan niiden päättäjät toimivat eri tahtiin. Putinilla, joka on oman propagandansa vanki, on kiire. Voitostaan vakuuttuneilla ukrainalaisilla ei ole. Asettakaa siis kellonne Kiovan kellojen mukaan. Ne näyttävät aikaa oikein, hän toteaa.