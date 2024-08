Venäjän ulkoministeriö kommentoi Britannian mellakoita syyttämällä muita ja vaatimalla, että ihmisten kokoontumisvapaus tulee taata.

– Venäjä tunnetaan siitä, että se ei koskaan salli itsensä puuttua toisten maiden sisäisiin asioihin toisin kuin länsimaat ja Yhdysvallat etunenässä, Venäjän ulkoministeriön viestintäpäällikkö Maria Zaharova sanoi.

Zaharova käytti hyväkseen tilaisuuden syyttää Britanniaa siitä että he syyttävät Venäjää aiheettomasti sensuurista ja toisinajattelun tukahduttamisesta. Zaharova syytti Britannian sisäministeriä siitä että poliisille olisi annettu valtuudet käyttää mahdollisimman rajua väkivaltaa mielenosoittajia vastaan.

– Venäjä kannustaa Lontoota pidättäytymään oikeudettoman tai liiallisen väkivallan käytöstä protestoijia kohtaan ja varmistamaan heidän kokoontumisvapautensa, Zaharova sanoi.

Britanniassa on osoitettu mieltä ja mellakoitu viime viikon maanantain veitsi-iskun jälkeen. Southportin iskussa kuoli kolme lasta. Lisäksi viisi lasta ja kaksi aikuista haavoittui iskussa. Veitsi-iskusta murhasyytteet saanut 17-vuotias mies on syntynyt Britannian Cardiffissa, mutta hänen vanhempansa olivat syntyneet Ruandassa.

Venäjä on jo aiemmin epäilty osaltaan lietsovan Britannian mellakoita. Yhdysvaltalaiseksi uutissivustoksi tekeytyvä Channel3 Now levitti väitettä, että veitsi-iskun tekijä olisi Britanniaan saapunut turvapaikanhakija. Tämä kiihdytti mellakoita entisestään. Channel3 Now:n levittämää disinformaatiota on jakanut myös Venäjän valtion omistama RT-kanava (ent. Russia Today).

Iltapäivälehti Daily Mailin selvityksen mukaan Channel3 Now aloitti yksitoista vuotta sitten Youtube-kanavana, jolla jaettiin talvirallivideoita Venäjän Udmurtiassa sijaitsevasta Iževsksista. Kun Daily Mail pyysi Channel3 Now:lta kommenttia Youtubekanavasta ja sen sisällöstä, kanava poistettiin.