USA:n edustajan puheet hämmentävät: ”Tarkoittaako hän Venäjän aloittamaa sotaa?”

USA:n erityisedustaja Steve Witkoff kommentoi maanantaina Ukrainan ja Venäjän tulitaukoneuvotteluita, kertoo Moscow Times.

– Se on monimutkainen tilanne, joka perustuu joihinkin todella ongelmallisiin asioihin kahden maan välillä, Witkoff sanoi Fox Newsille.

Muun muassa Ukrainan sisäministerin entinen neuvonantaja Anton Herashtshenko ihmettelee X-palvelusa Witkoffin kommenttia.

– Tarkoittaako hän ongelmallisilla asioilla sitä, että Venäjä aloitti sodan?

Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyssodan Ukrainassa helmikuussa 2022. X-ketjussa todetaan, että tilanne ei ole laisinkaan monimutkainen.

– Ukraina haluaa elää, Venäjä ei halua heidän elävän. Kuinka monimutkaista tämä on, eräs käyttäjä toteaa.

Witkoff sanoi maanantaina, että Venäjän presidentti Vladimir Putin on avoin ”kestävälle rauhansopimukselle” Ukrainan kanssa. Witkoff ei kuitenkaan kertonut, ovatko Putinin aiemmat vaatimukset tulitauosta Ukrainassa muuttuneet.

Witkoff tapasi Putinin Pietarissa viime viikolla. Tämä oli heidän kolmas tapaamisensa sen jälkeen, kun Donald Trump palasi Valkoiseen taloon tammikuussa.

– Putin haluaa kestävän rauhan. Eli enemmän kuin tulitauon. Saimme vastauksen siihen, Witkoff kertoi Fox Newsille.

Witkoff sanoi, että parhaillaan keskusteltavana oleva rauhansopimus koskee viittä Ukrainan aluetta.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on aiemmin sulkenut pois alueelliset myönnytykset Venäjälle mahdollisena askeleena kohti tulitaukoa ja rauhansopimusta.

Viime kuussa Putin hylkäsi USA:n ja Ukrainan ehdotuksen vihollisuuksien täydellisestä ja ehdottomasta tauosta. Kreml on asettanut Mustanmeren tulitauon ehdoksi sen, että länsi poistaa tietyt pakotteet, jota sekä Ukraina että EU vastustavat.

