Venäjän diktaattori Vladimir Putinin tiedottaja Dmitri Peskovin mukaan Venäjän ”poliittinen tahto” on edetä rauhansopimusta kohti Ukrainassa, vaikka mitään selviä suuntaviivoja sopimukselle ei hänen mukaansa vielä olekaan.

Peskovin kommenteista on kerrottu Venäjän mediassa. Kremlin tiedottaja kommentoi Valkoisen talon erityislähettiläs Steve Witkoffin Venäjä-neuvottelujen saldoa. Witkoff on antanut ymmärtää, että rauhansopimus on tekeillä.

Dmitri Peskov totesi Yhdysvaltojen ja Venäjän tekevän töitä rauhan eteen ja väitti Euroopan ajavan sotaa.

– Euroopan maat taas lietsovat sotaa ja julistavat kaikin tavoin aiettaan jatkaa Ukrainan ja Kiovan hallinnon tukemista sen pyrkimyksissä jatkaa sotaa, Peskov ryöpytti.

Lausunto seuraili Venäjän propagandan tyypillistä linjaa. Venäjä on pyrkinyt myymään käsitystä sotaisasta Ukrainasta. Todellisuudessa Moskova on tähän mennessä kieltäytynyt muun muassa tulitauosta, johon Ukraina suostui.

Monet asiantuntijat ovat arvioineet, että Venäjä pyrkii pitkittämään neuvotteluja, jotta turhautuva Valkoinen talo lisäisi Ukrainan painostamista. Moskovan on kerrottu tavoittelevan yhä Ukrainan täydellistä alistamista. Venäjä on myös pyrkinyt lyömään kaikin tavoin kiilaa Yhdysvaltojen ja Euroopan välille.

Venäjä on kiihdyttänyt viime aikoina hyökkäyksiä Ukrainassa samalla, kun Moskova on väittänyt pyrkivänsä etsimään sotaan rauhanomaista ratkaisua.