Venäjä iski Kiovaan ja Harkovaan – synnytyssairaala vaurioitui

Venäjä teki suuren ilmaiskun Ukrainaan perjantain ja lauantain välisenä yönä, kertoo CNN.

Ukrainan ilmavoimien mukaan ohjus- ja drooni-iskut kohdistuivat pääkaupunkiin, jossa ilmapuolustus otettiin käyttöön. Kiovan pormestarin Vitali Klitshkon mukaan iskuissa kuoli vähintään yksi henkilö ja neljä haavoittui. Putoavat sirpaleet aiheuttivat tulipaloja ja vaurioittivat rakennuksia, ja osassa kaupunkia lämmitys ja vesihuolto katkesivat.

Itä-Ukrainassa sijaitseva Harkova joutui myös hyökkäyksen kohteeksi. Kaupungin pormestarin Ihor Terekhovin mukaan iskut vaurioittivat synnytyssairaalaa sekä evakuoitujen majoitustilana käytettyä asuntolaa. Vähintään 11 ihmistä loukkaantui.

Iskut tapahtuivat pian sen jälkeen, kun maiden delegaatiot päättivät ensimmäisen neuvottelupäivänsä Abu Dhabissa. Arabiemiraateissa alkoivat eilen kolmikantaneuvottelut Ukrainan, Venäjän ja Yhdysvaltojen työryhmien kesken. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun kaikkien kolmen maan edustajat istuvat saman pöydän ääreen. Neuvottelujen on määrä jatkua tänään lauantaina.

CNN:n mukaan neuvottelujen keskiössä on ollut Donbasin alue. Venäjä on pitkään vaatinut, että Ukraina luopuisi alueen osista, joita se edelleen hallitsee, mutta Ukraina on toistuvasti kieltäytynyt.

Neuvotteluissa ovat mukana Yhdysvaltain lähettiläät Steve Witkoff ja Jared Kushner, Ukrainan turvallisuus- ja puolustusneuvoston sihteeri Rustem Umerov sekä Venäjän sotilastiedustelupalvelu GRU:n johtaja, amiraali Igor Kostjukov.

Neuvottelupäivän jälkeen Umerov totesi julkaisussaan X-viestipalvelussa, että tapaamisessa keskityttiin “arvokkaan ja kestävän rauhan” saavuttamiseen. Samalla hän kiitti Yhdysvaltoja sovittelemisesta. Hän kertoi, että lisäkokouksia on suunniteltu lauantaille.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi totesi, että on liian aikaista tehdä johtopäätöksiä perjantain neuvotteluista.

– Katsotaan, miten neuvottelut sujuvat huomenna ja mitä tuloksia saadaan, hän sanoi.

Zelenskyi korosti, että neuvottelujen tärkein asia on, että Venäjä olisi lopulta valmis lopettamaan sodan. Hän lisäsi, että Ukrainan kanta on selvä ja että hän on määrittänyt delegaatiolle dialogin puitteet.