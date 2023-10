”Venäjä haluaa kääntää USA:n huomion Ukrainasta Israeliin”

Yhdysvaltojen sotilasakatemian West Pointin valtio-opin apulaisprofessori ja ruotsalainen kyberturvallisuusasiantuntija, tohtori Jan Kallberg kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että ”hänellä ei ole illuusioita” siitä, mikä taho todella on vaikuttanut Hamas-terroristijärjestön suurhyökkäykseen Israelia vastaan.

– Hyökkäykset Israeliin, siviilien surmaamiset ja lasten kaappamiset vanhemmiltaan on ohjattu Moskovasta. [Vladimir] Putinin hallinto tuli eskaloida ilman suoraa konfliktia Naton kanssa, ohjata huomio Ukrainasta ja pyyhkiä pois kaikki suhteiden normalisaatio Lähi-idästä sekä lopettaa aseiden ”lainaaminen” Ukrainalle Israelissa sijaitsevista amerikkalaisista asevarastoista.

Hamas on ilmoittanut pyrkivänsä osoittamaan, että arabimaiden ei kannata yrittää normalisoida suhteitaan Israeliin. Virallinen palestiinalaishallinto vetosi syyskuun lopulla Saudi-Arabiaan, jottei se jatkaisi suhteidensa normalisoimista juutalaisvaltion kanssa.

– Venäjä laskee sen veraan, että Israelin vastaus Hamasia vastaan aiheuttaa laajemman yhteenoton Lähi-idässä. Näin Venäjä saa varmistettua, että Yhdysvallat on kiireinen muiden kuin Ukrainan kanssa.

Kallberg on nostanut esille kolmen vuoden takaisen Politicon artikkelin, jossa arveltiin Putinin tukeneen Itä-Saksan Dresdenissä KGB-upseerina toimiessaan länsivastaisia terroristijärjestöjä. Lähi-idässä KGB tuki eri marxilaispainotteisia palestiinalaisia terroriryhmittymiä, kuten Palestiinan kansan vapautusrintamaa (PFLP).

– Venäjästä on tulossa samanlainen terrorismin rahoittaja kuin Neuvostoliitto oli. Jokaisella länsimaalaisia tappamaan pyrkineellä terroristiryhmällä oli sekkitili Moskovassa. Venäjä investoi kaaokseen ja kuolemaan saavuttakseen poliittisen tavoitteensa.

Kallbergin mukaan venäläiset laajentavat nyt terroriaan.

– Ukrainan tukijoista tulee nyt venäläisrahoitteisen terrorismin kohteita. Me olemme palanneet 1980-luvulle, jolloin venäläinen/neuvostoliittolainen raha ”ulkoisti” kaaoksen, kuoleman ja hävityksen kylvämisen terroristeille ja sotaherroille venäläisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

