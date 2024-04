Venäjän media räjähti USA:n tukipaketista – ”Miksi U-käännös tapahtui?”

Venäjän tiedotusvälineet ovat käsitelleet näkyvästi Yhdysvaltain Ukrainaan kaavailemaa tukipakettia lehdissään.

Asiasta kirjoittaa BBC:n Moskovan-kirjeenvaihtaja Steve Rosenberg viestipalvelu X:ssä.

Tukipaketista kirjoitetaan Venäjän lehdissä laajalti jo toista päivää peräkkäin.

Useat lehdet ovat nostaneet tikunnokkaan etenkin Yhdysvaltain edustajainhuoneen puheenmiehen Mike Johnsonin kysymällä: miksi U-käännös tapahtui, ja miksi Johnson vaihtoi kantaansa Ukraina-tuesta?

Johnsonia nimiteltiin Venäjän medioissa erilaisin solvauksin: muun muassa ”aivopestyksi” ja ”petturiksi”.

Rosenberg muistuttaa Venäjän median kirjoittelun osoittavan, että Yhdysvaltain edustajainhuoneen Ukraina-tukipaketin hyväksyntä Ukrainalle on harmittanut Moskovaa erittäin paljon.

Yhdysvaltain edustajainhuone hyväksyi lauantaina äänestyksessä noin 60 miljardin dollarin tukipaketin Ukrainalle. Paketti menee vielä senaatin hyväksyttäväksi, jonka odotetaan sinetöivän sen tiistaina.

The Russian press has turned on US House Speaker Mike Johnson with insults such as “total scatterbrain”, “brainwashed” & “the look of a traitor.” Which shows that House approval of the $61bn aid package for Ukraine has struck a raw nerve in Moscow. #ReadingRussia pic.twitter.com/pMGXe07sCC

— Steve Rosenberg (@BBCSteveR) April 23, 2024