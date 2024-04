Ministerin skandaali paljasti Kremlin eliitin salatun ökyelämän

Lahjuksen vastaanottamisesta epäiltynä kiinni otettu Venäjän apulaispuolustusministeri Timur Ivanov joutui korruptiopaljastusten keskelle jo yli vuosi sitten.

Venäjän viranomaiset tiedottivat Ivanovin pidätyksestä eilen illalla. Epäilyjen yksityiskohdista ei ole toistaiseksi kerrottu tarkemmin.

Pidätys osuu harvinaisen korkealle Moskovassa.

Ivanov nousi lännessä julkisuuteen vuoden 2022 joulukuussa, kun oppositiovaikuttaja Aleksei Navalnyin tiimi julkaisi häkellyttäviä paljastuksia Ivanovin ja hänen perheensä ökyelämästä. Navalnyi on sittemmin saanut surmansa poliittisessa vankeudessa Siperiassa.

Verkkouutiset kertoi korruptiosyytöksistä ja -paljastuksista tässä jutussa. Kyseessä oli diktaattori Vladimir Putinin palatsihanketta koskevan selvityksen jälkeen kenties räjähtävin julkaisu, jonka Navalnyin korruptionvastainen FBK-säätiö on viime vuosina saanut aikaan.

FBK oli saanut haltuunsa tuhansia Timur Ivanovin puolison Svetlana Ivanovan sähköposteja ja runsaasti materiaalia venäläisistä rekistereistä. Aineiston joukossa oli esimerkiksi valtavia määriä kuitteja arvoantiikista ja koruista, luksuskiinteistöjen pohjapiirroksia, huviloihin ja jahteihin liittyviä asiakirjoja ja yksityiskohtaisia suunnitelmia pröystäilevistä juhlista.

Kenties raskauttavinta ja Kremlille kiusallisinta olivat kuitenkin tuhannet valokuvat, joissa vilisi myös Moskovan poliittista eliittiä. Verkkouutiset on koonnut kuvia tähän juttuun. Niistä pääsee tarkastelemaan, miten Moskovan valtaapitävät todellisuudessa viettävät vapaa-aikaansa.

Timur Ivanovin pidätyksellä on merkitystä myös hänen yhteyksiensä takia. Ivanov on mitä ilmeisimmin ollut varsin hyvissä väleissä Vladimir Putinin lähimpien miesten kanssa. Hänen on kerrottu kuuluvan puolustusministeri Sergei Shoigun luotettuihin. Lisäksi bilekuvat paljastivat Ivanovien viettävän aikaa esimerkiksi Putinin lehdistöavustaja Dmitri Peskovin kanssa. Eräällä lomavideolla Peskov jopa hauskuuttaa Ivanovien seuruetta karhupukuun sonnustautuneena.

Toinen Peskoville kiusallinen hetki koettiin Svetlana Ivanovin syntymäpäiväjuhlilla Istanbulissa vuonna 2018. Kolmipäiväiset bileet maksoivat kuittien perusteella liki 200 000 euroa. Erässä kuvasarjassa Timur Ivanov keskeyttää Peskovin puheen ja käy virnistellen peittämässä Putinin avustajan rannekellon. Tarkoituksena oli mitä ilmeisimmin korostaa Peskovin Richard Mille -kelloa. Sen arvo on noin 80 000 euron luokkaa.

Kuvia juhlista ja tietoja Ivanovin häkellyttävästä korruptiosta pääsee tutkimaan alta löytyvistä linkeistä.

