Venäjä auttaa sodassa Irania enemmän kuin USA myöntää

Eurooppalaiset ulkopolitiikan edustajat ja viranomaiset arvioivat, että Venäjä tukee Iranin sotatoimia merkittävästi laajemmin kuin Yhdysvallat on julkisesti valmis myöntämään. Asiasta kertovat CBS Newsin lähteet, jotka ovat olleet yhteydessä yhdysvaltalaisiin diplomaatteihin.

Eurooppalaiset korostavat, että Ukrainan sota kytkeytyy tiiviisti Iranin konfliktiin Venäjän ja Iranin syvenevän yhteistyön vuoksi.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Iso-Britannian viranomaisen mukaan maiden välinen puolustusyhteistyö on kasvanut merkittävästi viime vuosina, ja Iranin teknologinen kehitys näkyy jo konkreettisesti Lähi-idän iskuissa. Britannian arvion mukaan Iran ei ole ainoastaan toimittanut Shahed-lennokkeja Venäjälle käytettäväksi Ukrainan taistelukentillä, vaan myös siirtänyt tuotantoon liittyvää osaamista, mikä on auttanut kehittämään Iranin droonisodankäyntiä.

Ranskan ulkoministeri Jean-Noel Barrot kuvaa maiden välistä suhdetta “kahdensuuntaiseksi yhteistyöksi” ja toteaa, että Venäjä tukee Iranin sotilaallisia toimia, jotka näyttävät kohdistuvan erityisesti yhdysvaltalaisiin kohteisiin.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoo puolestaan, että Ukrainalla on “kiistattomia todisteita” siitä, että Venäjä osaltaan mahdollistaa Iranille signaalitiedustelua ja elektronista tiedustelua koskevat valmiudet.

Hän mainitsee, että tuoreen tiedustelukatsauksen mukaan Yhdysvaltojen sotilaskohteita Lähi-idässä ja Persianlahden alueella on kuvattu venäläissatelliittien avulla Iranin käyttöön. Kuvamateriaalia on muun muassa Diego Garcian tukikohdasta Intian valtamerellä, Kuwaitin kansainväliseltä lentoasemalta, Saudi-Arabiassa sijaitsevasta Prince Sultanin lentotukikohdasta sekä kohteista Turkissa ja Qatarissa.

Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio vähättelee Iranin ja Venäjän yhteistyön merkitystä. Rubion mukaan Venäjän toiminta ei ole vaikuttanut Yhdysvaltojen operaatioihin tai niiden tehokkuuteen millään tavalla.

Poimintoja videosisällöistämme

– Venäjä ei tee Iranin hyväksi mitään sellaista, mikä millään tavalla estäisi tai heikentäisi operaatioitamme, hän sanoo.

Useiden lähteiden mukaan Venäjä on kuitenkin toimittanut Iranille tiedustelutietoa Yhdysvaltojen joukkojen ja kohteiden sijainneista Lähi-idässä.

Euroopan unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Kaja Kallas arvioi, että Venäjän tuki Iranille kohdistuu suoraan amerikkalaisiin kohteisiin. Hänen mukaansa Venäjä auttaa Irania kohdentamaan iskuja ja tukee sitä drooniteknologialla.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Britannian puolustusministeri John Healeyn mukaan Iranin sotatoimien taustalla on havaittavissa “Putinin piilevä käsi”.

Yhdysvaltain tiedustelu on raportoinut, että Kiinan, Venäjän, Iranin ja Pohjois-Korean välillä on “valikoivaa yhteistyötä”, jonka tavoitteena on tasapainottaa Yhdysvaltojen vaikutusvaltaa. Yhteistyö ei kuitenkaan Yhdysvaltain edustajien mukaan muodosta varsinaista liittoumaa, sillä Yhdysvaltain arvion mukaan maiden tavoitteet eivät ole täysin yhtenevät ja maat pyrkivät välttämään suoraa vastakkainasettelua Yhdysvaltojen kanssa.