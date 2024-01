Vastatoimi lennokki-iskuille: Verkkoyhteyksiä rajoitetaan Pietarin lähellä

Venäjän Leningradin alue ilmoitti sulkevansa mobiili-internetin öisin 31. tammikuuta asti.

Niin ikään Pihkovan ja Novgorodin alueilla ei pysty käyttämään öisin 4G-mobiiliverkkoa. Venäjän operaattorit selittävät tilannetta lähetystaajuuksien uudelleenkonfiguroinnilla. Operaattorien edustajat ovat kieltäytyneet antamasta yksityiskohtaisia kommentteja toimittajille.

Ukrainan sisäministerin neuvonantaja Anton Heraštšenko mukaan mobiiliverkon katkot liittyvät todennäköisesti ukrainalaisten lennokkien hyökkäyksiin muun muassa Pietarin öljyterminaalia vastaan.

Tällä hetkellä Pietari on tiettävästi kaukaisin Ukrainan drooneilla saavutettu paikka Ukrainan ja Venäjän välisessä sodassa. Alue ilmoitti mobiiliyhteyksien katkoista virallisella tekstiviestillä.

– Huomioi: Tele2:sta riippumattomista syistä 31.1.24 asti mobiili-internet ei välttämättä ole saatavilla yöaikaan. Huomaa myös, että rajoitukset voivat vaikuttaa kielteisesti tavallisten verkkopalveluiden, pankkiautomaattien ja maksupäätteiden toimintaan, viestissä kerrotaan.

