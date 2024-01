Kohteita moukaroidaan Pietarin lähellä – evp-kenraalin mukaan sodassa tapahtui käänne

Ukrainan asevoimat on tehnyt viime viikkojen aikana tarkkoja lennokki-iskuja kaukana etulinjasta sijaitseviin kohteisiin.

Rosneftin öljyvarikko liekehti kuluvalla viikolla Mustanmeren rannikolla sijaitsevassa Tuapsessa. Sen lisäksi iskuja on tehty myös lähellä Suomea esimerkiksi Laukaansuussa, jossa sijaitsee Venäjän tärkeimpiin lukeutuva satama. Sammutustöiden kerrottiin vieneen yli vuorokauden.

Jos lennokit lähetettiin Ukrainan alueelta, täytyi niiden matkata Venäjän ilmatilassa jopa noin 900 kilometrin matka. Itämerta vaivaavien GPS-häiriöiden takana voi olla Kremlin pyrkimys suojata öljylaitoksia ja muita kohteita räjähdedroonien iskuilta.

Yhdysvaltain armeijan Euroopan joukkojen entinen komentaja, kenraaliluutnantti (evp.) Mark Hertling sanoo ilmatorjunnan merkityksen nousseen erityisen suureksi sodan nykyisessä vaiheessa. Venäjän kannalta ongelmana on, ettei ilmatorjuntajärjestelmiä riitä kaikille alueille.

– Ukrainalla on ohjuksia ja lennokkeja, joita he käyttävät erittäin tehokkaasti Venäjän alueen sisällä. Tämä on pakottanut Venäjän harkitsemaan uudelleen ilmapuolustuksen sijoittamista, jotta heitä ei moukaroitaisi rintaman takana, kuten Pietarissa nähtiin, Mark Hertling sanoo CNN:llä.

Hän kuvailee viimeaikaista käännettä kiehtovaksi. Ukraina on pystynyt iskemään takaisin yhä kauempana rintamalinjasta. Mark Hertlingin mukaan ei ole sattumaa, että tuorein hyökkäys tehtiin presidentti Vladimir Putinin kotikaupungin eli Pietarin alueella.

Ukrainan sotilasjohto on tietoinen siitä, ettei maaoperaatioita voi tällä hetkellä toteuttaa ammuspulan vuoksi.

– Joten taistelu viedään operatiiviselle ja strategiselle tasolle iskemällä Venäjän logistisiin kohteisiin. Näin heidän voimavarojaan, vakauttaan ja huoltoaan voidaan uhata, kenraaliluutnantti toteaa.