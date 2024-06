Vastatoimi Kiinan maihinnousuun: Taiwanille yli tuhat räjähdedroonia

Kiina on lisännyt viime vuosina poliittista ja sotilaallista painetta Taiwanille, jota se pitää itselleen kuuluvana kapinallismaakuntana.

Kiinan presidentti Xi Jinping on antanut maan asevoimille käskyn varautua Taiwanin valtaamiseen voimatoimin vuoteen 2027 mennessä. Saaren ympärillä on järjestetty useita saartoa simuloivia sotaharjoituksia.

Yhdysvaltain Tyynenmeren alueen joukkojen komentajan, amiraali Samuel Paparon mukaan mahdollista maihinnousua pyrittäisiin häiritsemään lennokkien kaltaisella uudella teknologialla ennen vahvistusten saapumista paikalle. Operaatio olisi Kiinan kannalta äärimmäisen vaativa, sillä meriväylä on leveydeltään 160 kilometriä eli monta kertaa enemmän kuin esimerkiksi Normandian maihinnousussa. Joukot pitäisi saada maihin ja sen jälkeen huollettua.

Paparon mukaan ensimmäinen vastaisku tehtäisiin tuhansilla drooneilla. Miehittämättömät sukellusveneet, pinta-alukset ja lennokit vyöryisivät kohti kiinalaisaluksia antaen Taiwanille, Yhdysvalloille ja muille liittolaisille aikaa koota joukkojaan. Taiwaninsalmen operaatiossa käytettäisiin ”useita salassapidettäviä kyvykkyyksiä”.

Tuore asekauppa viittaa tämän puolustusstrategian valmisteluun, kertoo War Zone -sivusto.

Yhdysvaltain hallitus on hyväksynyt mahdollisen kaupan, joka sisältäisi yli tuhat Switchblade 300- ja Altius 600M-räjähdedroonia. Molempia on käytetty Ukrainan rintamalla.

Suuri määrä kohtuullisen edullisia lennokkeja antaisi Taiwanin asevoimille tärkeinä pidettyjä kyvykkyyksiä. Niillä voitaisiin iskeä lähestyviä Kiinan maihinnousualuksia vastaan. Altius 600:aa voidaan lisäksi käyttää sensoriverkoston lailla, mikä tehostaisi Taiwanin tilannekuvaa ja muiden asejärjestelmien osumatarkkuutta.

Neuvotteluiden asekaupan yksityiskohdista oletetaan jatkuvan lähitulevaisuudessa.

