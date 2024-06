Valtava vastaisku: Kiinan maihinnousua häirittäisiin osin salaisilla asejärjestelmillä

Kiinan presidentti Xi Jinping on antanut maan asevoimille käskyn varautua Taiwanin valtaamiseen voimatoimin vuoteen 2027 mennessä.

Xin mukaan yhdistymistä tavoitellaan edelleen ensisijaisesti diplomaattisin keinoin. Kiinan retoriikka Taiwania kohtaan on kuitenkin muuttunut yhä aggressiivisemmaksi, minkä lisäksi saaren ympärillä on järjestetty saartoa simuloivia sotaharjoituksia.

Yhdysvaltain Tyynenmeren alueen joukkojen uusi komentaja, amiraali Samuel Paparo sanoo Washington Post -lehdelle ottavansa maihinnousun uhkan tosissaan. Kiina todennäköisesti yrittäisi tyrmätä Taiwanin massiivisella hyökkäyksellä ilman ennakkovaroitusta. Xin kauhukuvana on Venäjän kohtalo Ukrainassa, jossa epäonnistunut yllätyshyökkäys muuttui pitkäksi kulutussodaksi.

– Tehtäväni on varmistaa, että vuoteen 2027 asti ja sen jälkeen Yhdysvaltain asevoimat pystyy liittolaistensa kanssa voittamaan, amiraali sanoo.

Yhdysvaltain linja on tarkoituksella epäselvä, sillä maa ei ole virallisesti sitoutunut puolustamaan Taiwania Kiinan mahdolliselta hyökkäykseltä. Presidentti Joe Bidenin mukaan maan asevoimat puolustaisi Taiwania ”olosuhteista riippuen”. Valkoisen talon tavoitteena on luoda pelotevaikutusta muun muassa asekauppojen kautta, jotta Xi Jinping ei yrittäisi uskaliasta maihinnousua.

Samuel Paparo maalaa kuvan ”helvetillisistä” vastatoimista. Strategia pohjautuu siihen, että Kiinan maihinnousulaivastoa vastaan iskettäisiin heti sen lähdettyä satamista. Matkaa Taiwaniin on 160 kilometriä eli monta kertaa enemmän kuin esimerkiksi Normandian maihinnousussa.

Ensimmäinen isku tehtäisiin tuhansilla drooneilla. Miehittämättömät sukellusveneet, pinta-alukset ja lennokit vyöryisivät kohti kiinalaisaluksia antaen Taiwanille, Yhdysvalloille ja muille liittolaisille aikaa koota joukkojaan.

Amiraalin mukaan Taiwaninsalmen operaatiossa käytettäisiin ”useita salassapidettäviä kyvykkyyksiä”.

– Voin tehdä heidän elämästään täysin sietämätöntä kuukauden ajaksi, mikä ostaa lisäaikaa muihin toimiin. En voi kertoa yksityiskohdista, mutta nämä ovat todellisia kyvykkyyksiä, Samuel Paparo toteaa.

Puolustusministeriö Pentagon ilmoitti maaliskuussa käyttävänsä miljardi dollaria Replicator-nimiseen hankkeeseen. Sen osana rakennetaan meridroonien ja lennokkien parvia, joiden käytössä oppia on otettu Ukrainan sodasta. On epäselvää, ehtivätkö uudet laitteet suojaamaan Taiwania ajoissa.

Paparon mukaan Kiinan asevoimien vuosibudjetti on 650 miljardia euroa eli kolminkertainen suhteessa julkisesti ilmoitettuihin lukuihin. Maa vahvistaa laivastonsa ohella ilmavoimia, ydinasejoukkoja, kyberosaamistaan, elektronista sodankäyntiä ja tiedustelua.

