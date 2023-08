Vastaamon tietomurto etenee syyteharkintaan, uhreja yli 33000

Poliisin esitutkintakokonaisuus psykoterapiakeskus Vastaamoon kohdistuneesta tietomurrosta ja arkaluontoisten potilastietojen levittämisestä on valmistumassa. Esitutkintakokonaisuus siirtyy syyttäjälle syyteharkintaan 1.9.2023 mennessä. Poliisi kertoo asiasta tiedotteessa.

Tiedotteensa mukaan poliisi on onnistunut alkukesän aikana selvittämään kaikkien Vastaamo-asiakokonaisuuteen kuuluvien uhrien henkilötiedot. Tiedot on saatu myöhään keväällä kansainvälisen oikeusapupyynnön avulla, eikä tiedonhankinnassa ole käytetty aiemmin korkeimman oikeuden hyödyntämiskieltoon määräämää psykoterapiakeskus Vastaamon tietokantaa.

Kesä 2023 on kulunut esitutkinnassa siihen, että poliisi on valmistellut esitutkintapöytäkirjoihin liitettäviä kuulusteluja sekä vahvistanut kansainvälisessä yhteistyössä saamansa aineiston paikkansapitävyyden.

– Tähän mennessä tehdyt rikosilmoitukset ja lausumat eivät ole olleet turhia. Asianomistajien aikaisemmin tekemillä rikosilmoituksilla sekä kuulusteluissa saadulla tiedolla on ollut merkittävä rooli rikoksen uhrien selvittämisessä, sanoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Marko Leponen Keskusrikospoliisista tiedotteessa.

Poliisin hankkimien tietojen mukaan rikoskokonaisuudessa on kaikkiaan 33 086 asianomistajaa. Näistä 10 602 henkilöä ei ole tehnyt syystä tai toisesta rikosilmoitusta asiassa. Arviolta 10 000 henkilöä on tehnyt rikosilmoituksen sekä antanut lausuman poliisin aiempien ohjeiden mukaisesti.

Asianomistajien aiemmin rikosprosessissa antamat lausumat ovat sellaisenaan edelleen voimassa olevia. Rikosilmoituksen tehneet ja sen jälkeen lausuman antaneet henkilöt ovat asianomistajina niin törkeän yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisessä kuin törkeän kiristyksen yrityksessä.

Ne henkilöt, jotka eivät ole tehneet rikosilmoitusta tai antaneet sen tekemisen yhteydessä lausumaa, ovat asianomistajina vain törkeän kiristyksen yrityksessä. Törkeän kiristyksen yritys on yleisen syytteen alainen rikos, eikä se edellytä asianomistajan omaa rangaistusvaatimusta.

Poliisi epäilee törkeästä tietomurrosta, törkeästä yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä ja törkeästä kiristyksen yrityksestä suomalaismiestä, joka on edelleen vangittuna todennäköisin syin epäiltynä edellä mainituista rikoksista. Poliisi otti epäillyn kiinni Ranskassa helmikuussa 2023. Keskusrikospoliisi on kuulustellut epäillyn, ja kuulustelut sekä tekninen todistusaineiston on kerätty.

Poliisi tiedottaa asiasta lisää esitutkinnan valmistumisen yhteydessä.