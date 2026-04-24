Poliisi otti rattijuopon kiinni droonilla

Oulussa poliisi otti rikoksesta epäillyn kiinni droonin avulla Toppilan kaupunginosassa perjantain vastaisena yönä. Tapauksessa epäilty pakeni paikalta jalkaisin rattijuopumusepäilyn jälkeen.

Tämän jälkeen lähistöllä ollut toinen partio otti poliisin tiedotteen mukaan käyttöön droonin epäillyn tavoittamiseksi.

Drooni seurasi pakenijaa ilmasta ja välitti tämän sijainnin toiselle partiolle, joka sai epäillyn kiinni lyhyen etsinnän jälkeen. Kuljettajaa epäillään törkeästä rattijuopumuksesta, huumausaineen käyttörikoksesta ja kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta.

Oulussa poliisi tavoitti samana iltana myös toisen törkeästä rattijuopumuksesta epäillyn kuljettajan Kaarnatiellä. Tämä puhalsi törkeän rattijuopumuksen lukemat ja käyttäytyi tiedotteen mukaan poliisia kohtaan aggressiivisesti. Henkilö otettiin kiinni ja kuljetettiin verikokeeseen. Häntä epäillään useista rikoksista, muun muassa virkamiehen vastustamisesta ja lievästä ampuma-aserikoksesta.

Lisäksi Kuusamossa poliisi pysäytti illalla kuljettajan, jonka alkometri näytti 2,7 promillea. Kuljettajaa epäillään törkeästä rattijuopumuksesta.