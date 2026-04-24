Älä ikinä kirjaudu verkkopankkiin tällä laitteella

Verkkopankkiin ei saa ikinä kirjautua päivittämättömällä älypuhelimella tai tietokoneella, Danske Bank varoittaa tiedotteessa. Päivittämätön laite voi altistaa käyttäjän huijauksille, haittaohjelmille ja pankkitilien väärinkäytölle.

Danske Bank ja teleoperaattori Elisa aloittavat yhteistyön, jonka tavoitteena on parantaa asiakkaiden laiteturvallisuutta ja tarjota tukea laitteiden käyttöönottoon. Danske Bankin mukaan huijausten määrä kasvaa, ja niiden torjunta vaatii pankkien, teleoperaattorien, viranomaisten ja kansalaisten yhteistyötä.

– Huijausten määrä on kasvussa, ja niiden torjunta vaatii saumatonta yhteistyötä niin viranomaisten, yritysten kuin kansalaisten kanssa, Danske Bankin päivittäispalveluista vastaava johtaja Heli Pieninkeroinen sanoo tiedotteessa.

Pankin ja Elisan yhteistyön tarkoituksena on auttaa asiakkaita käyttämään laitteitaan ja verkkoyhteyksiään turvallisemmin. Asiakkaille tarjotaan tukea esimerkiksi uuden laitteen käyttöönotossa sekä laitteiden turvallisessa käytössä.

Elisan mukaan erityinen riski syntyy silloin, kun puhelimen käyttöjärjestelmää tai sovelluksia ei päivitetä. Päivitykset korjaavat usein tunnettuja haavoittuvuuksia, joita rikolliset voivat hyödyntää myös pankkihuijauksissa.

– Esimerkiksi mobiilisovellusten turvallisuus perustuu osin puhelimen käyttöjärjestelmän ajantasaisiin suojausmekanismeihin, Elisan kuluttajien laiteliiketoiminnasta vastaava johtaja Tuomas Lampén kertoo.

Uutta puhelinta hankkivan kannattaa tarkistaa, kuinka pitkään valmistaja lupaa päivityksiä kyseiselle mallille. Jos tuki on päättynyt, laite voi muuttua ajan myötä selväksi tietoturvariskiksi.

Danske Bank kertoo kehittävänsä myös uusia digiasioinnin turvaelementtejä, kuten mobiilimaksamisen lisäturvaominaisuuksia. Lisäksi pankki on mukana pankkien, teleoperaattorien ja viranomaisten yhteistyössä, jossa huijaussivustoille ohjautuvaa liikennettä voidaan estää pankkien toimittaman datan perusteella.

Puhelimen turvalliseen käyttöön kuuluu käyttöjärjestelmän ja sovellusten pitäminen ajan tasalla, vahva lukitus, sovellusten lataaminen vain virallisista sovelluskaupoista sekä epäilyttävien viestien ja linkkien välttäminen.

Pankkitunnuksia tai henkilötietoja ei pidä koskaan antaa puhelimessa, viestillä tai verkossa. Tunnuksia ei pidä jakaa myöskään perheenjäsenille.