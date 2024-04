Vastaamon tietomurrosta yli kuuden vuoden vankeustuomio

Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurrosta syytetty Aleksanteri Kivimäki on tuomittu kuuden vuoden ja kolmen kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen.

26-vuotias mies tunnettiin aiemmin nimellä Julius Kivimäki. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus antoi tuomion törkeästä tietomurrosta, 9 231 törkeästä yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisestä, 20 745 törkeän kiristyksen yrityksestä ja 20 törkeästä kiristyksestä. Rikokset tapahtuivat vuosina 2018–2020.

Mitään syytteitä ei hylätty, mutta rangaistus oli yhdeksän kuukautta lyhyempi kuin esitetty maksimirangaistus. Käräjäoikeuden mukaan Kivimäki suhtautui vakaviin tekoihin erittäin piittaamattomasti. Tuomio ei ole vielä lainvoimainen.

Aleksanteri Kivimäen syytettiin kiristäneen uhreja vuonna 2020. Vastaamon tietomurrossa noin 33 000 ihmisen tiedot päätyivät vääriin käsiin. Uhreilta vaadittiin rahaa uhkaamalla arkaluonteisten tietojen julkistamisella. Tiedot lopulta ladattiin Tor-verkkoon.

Aleksanteri Kivimäki oleskeli Ranskassa tekaistujen henkilöllisyyspaperien avulla. Hänet otettiin kiinni ja kuljetettiin Suomeen viime vuonna.

Vastaamon entinen toimitusjohtaja Ville Tapio tuomittiin aiemmin kolmen kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen tietosuojarikoksesta.

