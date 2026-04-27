Vasemmistoliiton mielestä suomalaisten pitää tehdä vähemmän töitä

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela ehdottaa, että Suomessa lyhennetään työaikaa ja lisätään arkivapaita.

Koskelan mukaan viikonlopulle osuvat juhlapyhät voitaisiin korvata maanantaille annettavalla ylimääräisellä vapaapäivällä. Vastaavaa käytäntöä sovelletaan esimerkiksi Isossa-Britanniassa. Hänen mukaansa työelämää pitäisi uudistaa suuntaan, jossa teknologinen kehitys näkyy myös työntekijöiden arjessa.

Keskustelu työajasta ja arkivapaista kiihtyi, kun Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) entinen toimitusjohtaja Jyri Häkämies vaati Helsingin Sanomissa suomalaisten työajan pidentämistä. Hän nosti esille myös arkivapaiden siirtämisen viikonlopulle.

Koskela arvostelee tiedotteessaan Häkämiehen vaatimuksia ja kuvailee niitä ”röyhkeiksi”. Hänen mukaansa elinkeinoelämä on jo saanut Suomessa pitkään läpi tavoitteitaan, mutta tulokset eivät ole näkyneet investointeina tai tuottavuuden vahvistumisena.

– Häkämiehen kaudella EK on saanut läpi melkein kaiken mitä on kehdannut pyytää, mutta tulokset ovat olleet Suomen talouden kannalta surkeita. Osinkojuhlat ovat jatkuneet, mutta luvattuja investointeja ja tuottavuuskasvua ei ole näkynyt, Koskela sanoo.

Koskelan mielestä on absurdia, että tekoälyn ja suuren teknologisen murroksen aikakaudella elinkeinoelämä vaatii pidempää työaikaa ja aiempaa matalampia työvoimakustannuksia. Hänen mukaansa keskustelun pitäisi kulkea päinvastaiseen suuntaan.

Koskela katsoo, että työntekijöiden jaksamisesta ja osaamisesta huolehtiminen on talouden kannalta olennaisempaa kuin työajan pidentäminen. Hän esittää, että työajan lyhentäminen aloitettaisiin jo seuraavalla vaalikaudella.

– Nyt pitäisi huolehtia työntekijöiden jaksamisesta ja osaamisen kehittämisestä, eikä tähyillä menneeseen maailmaan. Työajan lyhentäminen tulisi aloittaa jo seuraavalla vaalikaudella, ja arkivapaiden lisääminen Britannian mallilla olisi tähän yksi keino, Koskela sanoo.

Myös SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta esitti taannoin HS:n 60-vuotishaastattelussa, että suomalaisten työaikaa voitaisiin lyhentää. Hänen mukaansa muutos voisi kuitenkin olla mahdollinen vasta 2030-luvun lopulla.

Häkämies on Elorannan kanssa eri mieltä, vaikka hän sanoo ymmärtävänsä perustelut teknologian ja tekoälyn kehityksestä.

– Kun katsotaan tätä Suomen tilannetta, niin on aika radikaalia sanoa, että täältä pohjalta noustaan vähentämällä työntekoa, Häkämies toteaa HS:lle.

