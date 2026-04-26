Jyri Häkämies HS:lle: Työaikaa tulee pidentää

Suomalaiset työaikaa tulee pidentää, Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n entinen toimitusjohtaja Jyri Häkämies sanoo Helsingin Sanomille.

Häkämiehen mukaan tavoite on mukana EK:n eduskuntavaalitavoitteissa.

– Kyllä siellä työajan lisääminen on mukana. Työaikajärjestelyjä tietysti tehdään eri toimialoilla ja niin edelleen, mutta yleisesti ottaen emme työajan vertailussa kauhean hyvin pärjää kilpailijamaille, Häkämies sanoo.

Myös keskustelu arkipyhistä on hänen mukaansa yhä ajankohtainen. Arkipyhien vähentäminen olisi hänen mukaansa verrattavissa vuoden 2016 kilpailukykysopimuksen 24 palkattomaan lisätyötuntiin vuodessa.

Työmarkkinat eivät Häkämiehen mukaan ole rauhattomassa tilassa, vaikka paikoitellen sellaisia puheenvuoroja on esitetty.

– Tämä on mantra, että työmarkkinat ovat levottomat ja sekaisin. Jos katsotaan numeroita, niin itse asiassa meillä ei ole ollut kovin paljon palkkaneuvotteluihin liittyviä lakkoja viime vuosina