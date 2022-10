Värvätyt kapinoivat tukikohdassa, kuvat karuista olosuhteista leviävät

Yli sadan värvätyn reserviläisen kerrotaan kieltäytyneen lähtemään Solotin tukikohdasta taistelemaan Ukrainaan.

Radio Free Europen tutkiva toimittaja Mark Krutov on julkaissut pitkän tviittiketjun, johon hän on koonnut sotilaiden päivityksiä sosiaalisesta mediasta. Ne kertovat karua kieltä venäläisten sotilaiden koulutuksen puutteesta, huonoista varusteista ja alhaisesta moraalista.

Yhdessä kuvassa neljä sotilasta istuvat metsässä juomassa viina kevyissä varusteissa. Toinen kuva osoittaa, että sotilaille on annettu neuvostoliitolainen AK-47 -rynnäkkökivääri.

Yhdessä videostriimissä rintamalla kuorma-autonkuljettajana toimiva mies on raivoissaan siitä, ettei hänelle anneta vodkaa ajojensa ajaksi.

– Sotilaspoliisi seuraa tarkasti, mies sanoo videolla.

– Ukrainalaiset eivät anna meidän nukkua, viime yönä he pommittivat meitä koko ajan. Nyt olemme menossa sinne iskemään takaisin. On parempi lähteä aamulla, mutta saattuemme on seisonyt paikallaan yli kaksi tuntia ja komentajamme on mennyttä. Tämä on niin tylsää, hän jatkaa.

Värvättyjen sotilaiden ottamista kuvista ilmenee myös ruokahuollon ongelmat. Yhdessä kuvassa tarjottimella on lautasellinen pelkkää tattaria ja palanen valkoista leipää.

🧵/ link in the last tweet. More than 100 Russian conscripts from Bryansk allegedly refused to go to Ukraine from their base in Soloti, Belgorod region. Photos and even live video streams by soldiers from there allow to suggest why: no training, old equipment, total mess. pic.twitter.com/AN2lMWk8PH — Mark Krutov (@kromark) October 11, 2022

Who said "booze"? This guy is a 34 y.o. truck driver who recently was mobilized and signed 3 months long contract. He’s pissed off with the fact he can’t get some vodka with him when he drives to Ukraine: military road police is watching carefully, he says. pic.twitter.com/QuXYssKeI4 — Mark Krutov (@kromark) October 11, 2022