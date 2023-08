Varoitus USA:sta: Saksan piilottelu on pelkurimaista

Euroopan unionin asetoimitukset Ukrainalle ovat amerikkalaistutkija Stephen Blankin mukaan riittämättömiä sen varmistamiseksi, että puolustustaistelua käyvä maa säilyttäisi itsenäisyytensä. Koska Ukraina on Euroopan turvallisuuden kulmakivi, panokset ovat hänen mukaansa erityisen korkeat.

– Viivästykset ja tekosyyt olla toimittamatta Ukrainalle suorituskykyisiä lentokoneita, panssarivaunuja, ohjuksia ja muita aseita ovat merkittävä syy siihen, että venäläisillä on ollut aikaa ja mahdollisuus rakentaa massiivisia puolustuslinjoja, joiden tehon me nyt näemme, Yhdysvaltain sotilasakatemian entinen professori, tohtori Blank sanoo The Hillissä julkaistussa artikkelissa.

Lännen epäröinti on hänen mukaansa myös omiaan rohkaisemaan Vladimir Putinia uskomaan, että Venäjä kykenee näännyttämään Ukrainan, ja päättelemään, että länsi väsyy vähitellen antamaan sille tukea.

– Tämä lännen epäonnistuminen on laajaa, mutta Saksa on ollut kaikkein johdonmukaisin epäselvyyksien aiheuttaja. Aiemmat draamat liittyivät siihen, että Leopard 2 -panssarivaunuja ei annettaisi Ukrainalle, ellei Yhdysvallat toimittaisi omia vaunujaan ensin. Nyt Saksa jatkaa samaa vaarallista peliä Taurus-ohjustensa kanssa ilmoittaen, että niitä ei toimiteta Ukrainaan, ellei niitä voida ohjelmoida niin, että ne eivät iske Venäjän alueelle, Blank toteaa.

Saksan linja osoittaa hänen mukaansa kyvyttömyyttä älykkääseen ajatteluun ja näyttää yhä enemmän pelkuruudelta.

Kun Venäjä yrittää järjestelmällisesti ja raa’asti tuhota Ukrainan koko siviili-infrastruktuurin, on Blankin mukaan järjetöntä evätä Ukrainalta mahdollisuus vastata samalla mitalla. Samalla sivuutetaan hänen mukaansa se tosiasia, että Ukraina taistelee paitsi oman olemassaolonsa, myös koko Euroopan turvallisuuden ja kansainvälisen järjestyksen puolesta.

– Vaatimus, että Taurus-ohjuksia ja muita aseita ei suunnattaisi Venäjää vastaan, paljastaa Berliinin järkyttävän strategisen ajattelun puutteen ja liiallisen Venäjän pelon, joka ei perustu mihinkään, hän sanoo.

– Saksan käyttäytyminen tuo mieleen Britannian entisen pääministerin Winston Churchillin vuonna 1938 esittämän vertauksen Keski- ja Itä-Euroopan valtioista, jotka hänen mukaansa rauhoittelivat krokotiilia siinä toivossa, että se söisi ensin naapurinsa ja jättäisi ne sitten syömättä, hän toteaa.

– Saksan harjoittama Venäjä-lepyttely itse asiassa vain heikentää sen taloudellista ja poliittista asemaa Euroopassa osoittamalla, että Saksan hallitus ei pysty ottamaan taloudellisen voimansa ja kapasiteettinsa edellyttämää roolia. — Saksa yrittää nyt piilotella, ja Eurooppa voi pian joutua maksamaan siitä kovan hinnan.