Varoitus Ukrainalta: Venäjän Mustanmeren satamat ovat nyt sotatoimialuetta

Venäjän Mustanmeren satamat ovat nyt sotatoimialuetta, varoittaa Ukrainan vesiliikennevirasto Derzhhidrografia perjantaina julkastussa navtex-viestissä.

Navtex eli navigaatiokaukokirjoitus on osa maailmanlaajuista merenkulun hätä- ja turvallisuusradiojärjestelmää, jonka kautta aluksille välitetään tietoja ja varoituksia tulostetussa muodossa. Ukraina on aiemmin käyttänyt navtex-viestejä muun muassa varoittaakseen Mustallamerella seilaavia aluksia ”Venäjän federaation alusten merirosvotoiminnasta”.

Viestissä todetaan, että 4. elokuuta klo 14 alkaen Anapan, Novorossijskin, Gelendzhikin, Tuapsen, Sotšin ja Tamanin satamat sekä niihin johtavat vesiväylät ovat toistaiseksi sotatoimialuetta. Luetellut satamat sijaitsevat Mustanmeren koillisrannikolla.

Venäjän irtauduttua Mustanmeren viljasopimuksesta heinäkuun lopussa, Ukraina ilmoitti myös olettavansa kaikkien Venäjän Mustanmeren satamasta lähtevien tai saapuvien alukset kuljettavan sotilastarvikkeita.

Varoituksessa lueteltu Novorossijskin satama on yksi Venäjän ja Mustanmeren suurimmista satamista, jonka kautta kulki vuonna 2018 lähes 155 miljoonaa tonnia rahtia. Satamassa sijaitsee rahti- ja öljyterminaalien lisäksi myös laivastotukikohta, jonne iskettiin perjantaina meridrooneilla.

Viime yönä meridroonilla iskettiin myös Kertšinsalmessa lähellä Tamania matkanneeseen SIG-kemikaalitankkeriin.

EDIT: Korjattu klo 16.35. Sotšin satama sijaitsee Venäjällä lähellä Abhasian rajaa, ei Abhasiassa.

