Videon väitetään näyttävän iskun venäläistankkeriin

Twitterissä leviää video viimeöisestä venäläistankkeriin kohdistuneesta iskusta Kertšinsalmessa.

Videolla näkyy, kuinka meridrooni kääntyy ympäri ja ja lähestyy tankkerin takaosaa. Video päättyy hetkeä ennen osumaa, kun drooni on aivan komentosillan vieressä aluksen oikealla puolella.

Osuman saanut alus oli venäläinen öljy- ja kemikaalitankkeri SIG. Vuonna 2014 valmistunut 141-metrinen tankkerialus oli Shipradarin mukaan torstai-iltana ankkurissa Kertšinsalmen eteläpuolella noin kymmenen kilometriä Krimin niemimaan itäkärjestä kaakkoon.

Isku tapahtui Tamanin ankkuripaikalla, jossa alukset odottavat läpipääsyä Kertšinsalmesta. Alueella oli iskuhetkellä kymmeniä muitakin aluksia, pääasiassa rahtilaivoja.

Venäjän meriliikennevirasto RosMorRechFlotin mukaan alus on pinnalla, mutta siinä on reikä konehuoneen kohdalla. Zaporizhzhian alueen miehityshallinnon edustaja Vladimir Rogov taas kertoo, että lukuisat laivan miehistön jäsenet loukkaantuivat iskussa lasinsiruista.

– Laivalla tapahtunut räjähdys näkyi niemimaalta asti, ja paikalliset luulivat sen aluksi tapahtuneen lähellä Jakovenkovon kylää Krimin sillan lähistöllä, Rogov kertoo.

The Moscow Timesin mukaan SIG:iin on kohdistettu Yhdysvaltojen pakotteita, sillä aluksella on kuljetettu kerosiinia Syyriaan sijoitetuille Bashar al-Assadin hallintoa tukeville venäläisjoukoille.

Footage from the Ukrainian USV that targeted the Russian tanker Sig off the Kerch Strait, with a hit on the waterline near the engine room. pic.twitter.com/YEFkuaGpLv

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 5, 2023