USA:n amiraalilta iloinen vinkki Venäjälle: Jos laivasi on näin kallellaan – tarkista vuodot

Ukraina kertoi perjantaina iskeneensä yön aikana Venäjän Novorossijskissa sijaitsevaan satamaan pommiveneillä. Kyseessä on Krasnodaissa Venäjän alueella sijaitseva merkittävä vientisatama.

Kreml väittää BBC:n mukaan, ettei iskussa aiheutunut vahinkoja. Lähteet Ukrainan turvallisuuspalvelussa kertovat kuitenkin, että maihinnousualus Olenegorsky Gornyak sai iskussa vakavan vuodon.

Ukraine Weapons Tracker -tilin X:ssä jakamalla videolla näkyy, kuinka alusta hinataan sen ollessa huomattavan kallellaan.

Videoon viittaava Yhdysvaltain laivaston amiraali (evp.) James Stavridis ivaa X:ssä Venäjän väitettä siitä, ettei iskussa aiheutunut mitään vahinkoja.

– Ammattilaisen neuvo: Jos laivasi on näin kallellaan, tarkista vuodot, Stavridis opastaa.

– Minä tiedän nämä asiat, olenhan amiraali.

Pro-tip: If your ship is heeling over like this, check for leaks. (I know these things because I'm an Admiral.) https://t.co/gqFE6LnSmE

— Admiral James Stavridis, USN, Ret. (@stavridisj) August 4, 2023