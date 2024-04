Varoitus sodasta: Venäläisjoukot pääsevät eteenpäin

Venäläisjoukot tulevat lähiviikkoina saavuttamaan merkittäviä taktisia voittoja, arvioi yhdysvaltalainen ajatushautomo The Institute of the Study of War (ISW).

Ajatushautomo mukaan hyökkääjän eteneminen on mahdollista Yhdysvaltojen avun viipymisen vuoksi.

Ukrainan puolustuslinjojen ei kuitenkaan ISW:n katsauksen mukaan odoteta romahtavan.

– Ukraina onnistuu hyvin todennäköisesti vakauttamaan rintamalinjat tulevien kuukausien aikana ja pystyy mahdollisesti aloittamaan rajoitetut vastahyökkäysoperaatiot vuoden 2024 lopulla tai vuoden 2025 alussa, ajatushautomo arvioi viestipalvelu X:ssä.

ISW:n mukaan Yhdysvaltojen apu tulee vahvistamaan Ukrainan puolustusta merkittävästi.

NEW: Russia will likely make significant tactical gains in the coming weeks as Ukraine waits for US security assistance to arrive at the front but Russian forces remain unlikely to overwhelm Ukrainian defenses. 🧵 pic.twitter.com/CVHUhLQOay

— Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) April 28, 2024