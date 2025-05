Euroopalla on Liettuan entisen ulkoministerin (2020–2024) Gabrielius Landsbergisin mielestä taipumus torjua turvallisuustilanteen muutoksen karu todellisuus, kunnes se kaatuu päälle.

– Ottakaamme esimerkiksi suhteemme Venäjään. Kävimme kauppaa Venäjän kanssa ja rahoitimme sen sotilaallista varustautumista siihen päivään asti, jona se hyökkäsi Ukrainaan, ja jopa sen jälkeen, Landsbergis sanoi Lennart Meri -turvallisuuskonferenssissa Tallinnassa.

Samaa tosiasiat kieltävää itsetuhoisuutta edustaa hänen mukaansa se, että vaikka koko maanosan turvallisuusarkkitehtuuri on murenemassa, Euroopasta virtaa yhä rahaa Venäjälle, eikä Kiinan roolia olla valmiita tunnustamaan.

– Venäjän teollisuustuotannosta 70 prosenttia mahdollistetaan kiinalaisilla koneilla. Tiedämme tämän – se ei ole enää salaisuus. Poliitikot tietävät tämän. En haluaisi siteerata V.I. Leniniä, joka sanoi, että länsimaat maksavat sen köyden, johon kommunistit aikovat meidät hirttää, Landsbergis totesi.

Länsi toistaa hänen mukaansa samoja virheitä, vaikka tiedostaa niiden vahingollisuuden, eikä kykene lopettamaan, ennen kuin kaikki kaatuu päälle.

– En ole erityisen optimistinen sen suhteen, mihin tämä johtaa. Se, mitä on parin viime kuukauden aikana tapahtunut, tuo itse asiassa yhä synkempiä värejä – ainakin oman analyysini perusteella, hän sanoi.

Jos Yhdysvallat pyrkii Donald Trumpin johdolla irtautumaan Euroopasta ja lähentämään suhteitaan Venäjään, kuten lukuisat tutkijat ovat viime kuukausina ennustaneet, Kiina on Landsbergisin mukaan valmis käyttämään tilaisuutta hyväkseen.

– Euroopassa on ministereitä, jotka ovat odottaneet vuosia, että he voisivat soittaa Pekingiin ja sopia tapaamisesta. Kun Yhdysvaltain varapresidentti J.D. Vance piti helmikuussa puheen Münchenissä, Kiinan ulkoministeri Wang Yi soitti ministereille ja ehdotti tapaamista. On siis selvästi tapahtunut muutos siinä, miten Kiina suhtautuu Eurooppaan, Landsbergis totesi.

Kiina on alkanut hänen mukaansa suhtautua Eurooppaan hedelmänä, joka on helposti sen poimittavissa, joka niin haluaa. Yksi pahimmista uhkakuvista olisi sellainen Donald Trumpin ja Vladimir Putinin sopimus Ukrainasta, jossa USA tunnustaisi miehitetyt alueet osaksi Venäjää.

– Tiedättekö mitä tapahtuisi? Kiina tulisi ja tarjoaisi parempaa diiliä. He sanoisivat hyväksyvänsä periaatteessa kaiken, haluaisivat tappamisen loppuvan. Niin, he olisivat paljon lähempänä Venäjää, mutta eivät koskaan tunnustaisi Krimiä Venäjän osaksi. Tämä ajaisi Ukrainan ja Euroopan hirvittävään asemaan: tietäisimme, että Kiina tukee Venäjää sodassa, mutta tarjoaa parempaa diiliä, Landsbergis varoitti.