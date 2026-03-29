Vuonna 2029 Venäjä voi aloittaa suuren sodan Nato-maata vastaan

Saksan puolustusvoimien komentaja varoittaa Eurooppaa.
Saksan puolustusvoimien värväytymiseen kehottava mainos töhrittiin Berliinissä. AFP / LEHTIKUVA / JOHN MACDOUGALL
Saksan puolustusvoimien komentajan, kenraali Carsten Breuerin mukaan Venäjä voisi aloittaa laajamittaisen sodan NATO-maata vastaan jo vuonna 2029. Hän ei muista uraltaan yhtä vaarallista hetkeä, kuin nyt.

Kyiv School of Economicsin johtaja, Ukrainan sotaa seuraavan Tymofiy Mylanovin viestipalvelu X:ssä jakamassa BBC:n haastatettelussa Breuer kertoo, että Saksa kasvattaa nyt asevoimiaan lähes kaksinkertaisiksi verrattuna aikaan ennen Ukrainan sotaa.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Kenraalin mukaan Euroopan on hankittava seuraavien 3–4 vuoden aikana suuri määrä kyvykkyyksiä: drooneja, täsmäiskuvalmiuksia ja avaruuskyvykkyyksiä. Nämä hänen mukaansa kiireellisimmässä asemassa.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Olemme laatineet niistä priorisoidun listan, ja työskentelemme sen pohjalta. Olemme hyvää vauhtia etenemässä siinä, Breuer avaa.

Saksan puolustusvoimien komentaja painottaa, että sodat Euroopassa ja Lähi-idässä eivät ole toisistaan irrallisia. Hänestä ne itseasiassa liittyvät toisiinsa hyvin vahvasti.

– Meidän on yhdistettävä pisteet. Nämä näyttämöt ovat kytköksissä toisiinsa. Se, mitä tapahtuu yhdellä näyttämöllä, vaikuttaa toiseen. Tämä on muovannut sotilaallista strategiaamme.

Mainos