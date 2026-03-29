Ainakin 200000 venäläistä on kaatunut – todellinen määrä vieläkin suurempi

Venäjän tekemän iskun jälkiä Odessassa maaliskuussa 2026 kuvattuna. AFP / LEHTIKUVA / OLEKSANDR GIMANOV
Ainakin 206 202 venäläissotilasta on kaatunut Venäjän täysimittaisen hyökkäyssodan alkamisen jälkeen, kertoo Kyiv Independent. Tieto perustuu BBC:n venäjänkielisen palvelun ja riippumattoman venäläismedia Mediazonan raporttiin.

Viimeisimmän maaliskuussa tehdyn päivityksen myötä listaan on lisätty 2 896 uutta nimeä.

Todellisten tappioiden uskotaan olevan kuitenkin huomattavasti suuremmat, sillä vahvistettu tieto perustuu julkisiin lähteisiin, kuten hautajaistietoihin, sukulaisten julkaisemiin viesteihin, alueellisiin tiedotusvälineisiin ja paikallisviranomaisten lausuntoihin.

Vahvistettujen kuolonuhrien joukossa on yli 75 300 vapaaehtoista, 23 100 vankilasta värvättyä sotilasta sekä 18 200 mobilisoitua sotilasta. Lisäksi kuolleiden joukossa on 6 948 upseeria.

Vaikka Venäjä on pystynyt kompensoimaan tappioitaan uusilla sopimussotilailla ja osin etenemään rintamalla, maa on viimeisen vuoden aikana kärsinyt raskaita menetyksiä.

Analyytikoiden mukaan vuosi 2025 oli sodan verisin. Venäjän arvioidut tappiot kyseisenä vuonna olivat vähintään 400 000 kuollutta, haavoittunutta ja kadonnutta, ja joidenkin arvioiden mukaan tämä määrä ylittää Venäjän tappiot vuosina 2022–2024 yhteensä.

Tammikuussa 2026 julkaistun CSIS-raportin mukaan Ukraina on menettänyt sodan aikana 500 000–600 000 sotilasta, joista arviolta 100 000–140 000 on kuollut taisteluissa.

Kyiv Independent ei voi itsenäisesti vahvistaa näitä raportteja.

