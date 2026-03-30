Yhdysvaltoihin saapui torstaina Venäjän duuman delegaatio, jota johtaa Neuvostoliiton pahamaineisen ulkoministerin Vjatšeslav Molotovin tyttärenpoika Vjatšeslav Nikonov. Kaksipäiväisellä vierailulla Washingtoniin ja New Yorkiin on venäläistutkijoiden Andrei Soldatovin ja Irina Boroganin mukaan USA:n hallinnon siunaus. Nikonov on duuman ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja, joka on heidän mukaansa muuttunut ensin kommunistista liberaaliksi ja sittemmin äärinationalistiksi.

Kreml on jo ehtinyt luonnehtia republikaaniedustaja Anna Paulina Lunan aloitteesta tapahtuvaa vierailua todisteeksi Venäjän ja Yhdysvaltojen kahdenvälisten suhteiden normalisoitumisesta. Vain päivää aikaisemmin presidentti Volodymyr Zelenskyi oli kertonut, että Yhdysvallat olisi antamassa Ukrainalle turvallisuustakuut vain sillä edellytyksellä, että maa luovuttaa koko Donbasin alueen Venäjälle.

Yhdysvalloissa vierailua on perusteltu selittämällä, että jonkinlaista vuoropuhelua Moskovan kanssa tarvitaan myös Venäjän Ukrainaa vastaan käymän hyökkäyssodan aikana. Tämän väitetään helpottavan Venäjän toimien ennakointia ja avaavan mahdollisuuden vaikuttaa Kremlin tuleviin ratkaisuihin.

Kylmän sodan aikana ja sen jälkeisinä vuosikymmeninä oli olemassa useita eri kanavia, jotka mahdollistivat amerikkalaisten ja venäläisten välisen epävirallisen yhteydenpidon. Suurin osa näistä yhteyksistä katkesi vuonna 2022 Vladimir Putinin käynnistettyä täysimittaisen hyökkäyssotansa Ukrainaa vastaan. Nyt tällaisia kanavia halutaan nähtävästi aktivoida uudelleen.

Yhdysvalloille keskusteluyhteyden avaamisesta voisi olla Soldatovin ja Boroganin mielestä vähintään teoreettista hyötyä, jos se mahdollistaisi vaikuttamisen Kremlin päätöksentekoon tai edistäisi tiedonhankintaa. Duuman kautta sellaisia näkymiä tuskin kuitenkaan avautuu.

– Kremlin vaikutusvallan hierarkiassa duuman jäsenet ovat alimmalla portaalla, Center for European Policy Analysis -ajatushautomossa työskentelevät tutkijat huomauttavat tuoreessa artikkelissaan.

Putinin luottamusta nauttivat heidän mukaansa entistä harvemmat poliitikot, virkamiehet, bisnesvaikuttajat sekä asevoimien ja turvallisuuspalveluiden avainhenkilöt. Duuma toimii päätöksenteon kumileimasimena, eikä sen jäsenillä ole juuri lainkaan pääsyä aidosti merkitykselliseen tietoon.

– On siis selvää, että duuman delegaation vierailu duumassa ei edistä Yhdysvaltojen ensimmäisenkään tavoitteen saavuttamista. Se kuitenkin varmasti auttaa Kremliä saavuttamaan omansa, minkä Moskova selvästi ymmärsi valitessaan Nikonovin valtuuskunnan johtoon, he sanovat.

– Nikonov, kuuluisan neuvostoliittolaisen eliittisuvun jälkeläinen ja natsi-Saksan kanssa solmimansa Molotov-Ribbentrop-sopimuksen allekirjoittamisesta tunnetun (Josif) Stalinin ulkoministerin tyttärenpoika omaksui Kremlin pelisäännöt jo lapsuudessa. Hänen perheensä oli aina valmis palvelemaan diktaattoreita jopa suurin henkilökohtaisin uhrauksin, he toteavat.

Nikonov on heidän mukaansa Kremlin uskollinen soturi, joka kelpaa hyvin duuman delegaation keulakuvaksi, mutta jolla ei ole minkäänlaista vaikutusvaltaa Putiniin tai tämän turvallisuuseliittiin, niin sanottuihin silovikeihin.

Vierailu Yhdysvalloissa ei siis heidän mielestään palvele aitoa vuoropuhelua, vaan ainoastaan Kremlin propagandatarkoituksia todisteena siitä, että Venäjän kansainväli