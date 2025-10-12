Verkkouutiset

Lenininpuisto Helsingissä. LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Valtuutettu ehdottaa Lenininpuistosta Veikko Palkon puistoa

Otto Meri nimeäisi pääkaupungin kiistellyn puiston tiedustelumiehen mukaan.
Helsingin kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen Otto Meri (kok.) kertoo kannattavansa Helsingin Alppilassa sijaitsevan Lenininpuiston nimeämistä ”Veikko Palkon puistoksi”. Kaupunginvaltuutettu otti asiaan kantaa sosiaalisessa mediassa sunnuntaina.

Helsingin Sanomat paljasti lauantaina suojelupoliisissa työskennelleen Veikko Palkon rahoittaneen eläkepäivinään Eurojackpot-voitollaan Venäjään kohdistunutta vastavakoilua. Vuonna 2024 kuollutta Palkoa on kuvailtu suomalaisen tiedustelun merkittäväksi vaikuttajaksi ja yhdeksi menestyksekkäimmistä venäläisvakoojien paljastajista. Keskusrikospoliisi tutkii nyt, onko salaisia tietoja päätynyt lainvastaisesti supon ulkopuolelle.

Helsingin Lenininpuiston nimestä on käyty keskustelua vuosien ajan. Helsingin kaupunkiympäristölautakunta päätti maaliskuussa 2023, että puiston nykyinen, Neuvostoliiton diktaattori Vladimir Leniniin viittaava nimi on vaihdettava. Lautakunta ei ottanut tuolloin kantaa puiston uuteen nimeen. Kaupunginvaltuusto äänesti nimenmuutoksen puolesta saman vuoden kesäkuussa.

Kiistellyn nimensä puisto sai vuonna 1970, Leninin 100-vuotissyntymäpäivän muistoksi. Puiston vieressä sijaitsee Helsingin kulttuuritalo, joka toimi pitkään myös Suomen kommunistisen puolueen päämajana.

Otto Meri ajoi valtuustossa kaksi vuotta sitten puiston nimen vaihtamista, ja sunnuntaina hän esitti puiston nimeämistä tiedustelumies Palkon mukaan.

 Simo Häyhän ohella Palko on Suomen historian parhaimpia neukkumetsästäjiä, Meri kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

