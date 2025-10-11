HS: Suposta eläköitynyt etsivä rahoitti Eurojackpot-voitolla vastavakoilua

Suojelupoliisi on rikostutkinnan kohteena, sillä se on käyttänyt tiedusteluoperaatioissaan eläköityneitä virkailijoita. Tämän seurauksena salaista tietoa epäillään vuotaneen siviileille.

Keskusrikospoliisi tutkii tapausta. Se epäilee, että Supo on käyttänyt tiedustelussa eläköitynyttä Veikko Palkoa sekä toista eläiköitynyttä Suojelupoliisin etsivää tavalla, joka rikkoo lakia.

Helsingin Sanomat uutisoi tänään, että vuonna 2024 kuollut Palko voitti 61,2 miljoonan euron suuruisen Eurojackpot-voiton. Hän rahoitti sen avulla Venäjään kohdistunutta vastavakoilua muun muassa perustamalla säätiön, joka jakoi stipendejä esimerkiksi suomalaisille tiedustelun ammattilaisille.

Palko ehti tehdä pitkän uran Suojelupoliisissa ja työskenteli viraston hyväksi myös eläkkeellä. Hän keskittyi Venäjän vakoilun torjuntaan ja oli yksi menestyksemmäimpiä Venäjän vakoojien paljastajista.

Siviilien käyttäminen tiedusteluoperaatioissa sisältää kuitenkin riskejä esimerkiksi virkavastuun ja tietoturvan osalta. Yhdelle tutkinnan kohteena olevalle tietokoneelle tehtiin tietomurto, minkä seurauksena Suomen kansallinen turvallisuus on saattanut vaarantua.

Käynnissä oleva rikostutkinta on aiheuttanut kriisin Suojelupoliisissa. Kolme nykyistä ja neljä entistä työntekijää ovat epäiltyinä rikoksesta. Myös viraston entinen päällikkö, Antti Pelttari, on epäiltynä. Lisäksi entinen vastatiedustelun päällikkö Pertti Haaksluoto on rikostutkinnan kohteena.

Kenenkään heistä ei epäillä toimineen Suomea vastaan.

Suojelupoliisi olisi voinut välttää rikostutkinnan toimimalla lain edellyttämällä tavalla, sanoo Supon johtaja Juha Martelius Helsingin Sanomille. Marteliuksen mukaan saatu tiedustelutieto olisi ollut mahdollista hankkia myös lakia rikkomatta.

Suojelupoliisi on lopettanut yhteistyön Palkon perustaman säätiön kanssa Marteliuksen aloittaessa viraston johdossa.