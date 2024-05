Valtava Venäjän sotajuna videolla, kalustossa tutut merkinnät

Ukrainan joukot ovat pidätelleet viime viikkoina Venäjän asevoimien uutta hyökkäystä Harkovan alueen pohjoisosissa.

Economist-lehden näkemän operaatiosuunnitelman mukaan venäläisten tarkoituksena oli tunnustella Ukrainan puolustusasemia ja selvittää, olisiko Harkovan kaupungin osittainen saarto mahdollista toteuttaa.

Hyökkäyksen alku oli ajoitettu toukokuun 15. tai 16. päivälle, mutta sitä aikaistettiin lähes viikolla tuntemattomasta syystä. Taustalla oli mahdollisesti huoli siitä, että Yhdysvaltain tuore tukipaketti vahvistaisi aluetta puolustavia ukrainalaisjoukkoja.

Ukrainassa on toistuvasti varoitettu Venäjän suunnittelevan uutta hyökkäystä Sumyn alueella, joka sijaitsee Harkovan luoteispuolella. Rajan tuntumaan on tiettävästi koottu merkittävä määrä sotilaita ja kalustoa.

Sosiaalisessa mediassa julkaistujen videoiden perusteella panssariajoneuvoja ja kuorma-autoja kuljettavat junat ovat olleet matkalla Tulan alueelta kohti Sumyn vastaista rajaa. Ajoneuvojen kylkeen on maalattu samat taktiset tunnukset kuin Harkovan alueelle hyökänneillä joukoilla.

Ukrainan rajavartioston tiedottaja Andrii Demtshenko sanoi Radio Svobodalle, että uusi operaatio voi kohdistua Sumyn alueelle. Hyökkäyksen tavoitteena olisi sitoa Ukrainan rajallisia reservejä ja viedä huomiota maan itäosien taisteluista.

– Vihollinen voi minä hetkenä tahansa, vaikka sillä ei ole riittävästi joukkoja, yrittää jotakin samanlaista kuin Harkovan suunnalla, Demtshenko sanoi.

Ukrainan kannalta haasteena on, että pelkästään Sumyn alueella puolustettavan rintamalinjan pituus on yli 560 kilometriä.

Russian military trains head for the Ukraine’s Sumy region. Preparing for a cross-border invasion as in Kharkiv?

They have the same tactical marking as in Kharkiv

Ukraine isn’t allowed to use U.S. weapons to strike the military build-up across the border pic.twitter.com/tMv9vgISmP

— Visegrád 24 (@visegrad24) May 22, 2024