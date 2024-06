PS:n mukaan vasemmistolle raha tulee taikaseinästä

Eduskunnassa on käyty julkisen talouden suunnitelman palautekeskustelua. Perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoron piti kansanedustaja Jari Ronkainen.

Sopeutustoimissa ei hänen mukaansa ole enää varaa viivyttelyyn.

– Nyt vuosien näivettymisen jälkeen on viimein aika tehdä ne toimet, joita verrokkimaissamme on tehty aikoja sitten. Ruotsi ja Tanska tekevät ylijäämäisiä budjetteja. Suomessa tähän on vielä matkaa, mutta hallituksen määrätietoinen politiikka on askel oikeaan suuntaan, hän sanoi puheessaan.

Työllisyystoimissa hallitus on hänen mukaansa edistynyt ripeästi.

– Työn syrjään kiinni pääseminen on työikäiselle kestävin keino kohentaa omaa asemaansa. Mitä useampi on työelämässä, sitä paremmin yhteiskunnassa voidaan rahoittaa palvelut heille, jotka eivät aidosti kykene itsestään huolehtimaan, tai joiden elämäntilanne yhteiskunnan tukea vaatii, Ronkainen sanoi.

Oppositiopuolueiden vaihtoehdot eivät ole perussuomalaisten kansanedustajaa vakuuttaneet.

– Kerrotte, että olette sitoutuneet EU:n alijäämämenettelyn välttämiseen eli käytännössä tähän samaan yhdeksän miljardin sopeutukseen, jonka hallitus toteuttaa. Esittämänne vaihtoehto ei kuitenkaan vakuuta: rahaa tulee kuin taikaseinästä. Sen lisäksi vasemmalla halutaan vielä entisestään korottaa korkeaa veroastettamme ja heikentää maataloutemme toimintaedellytyksiä tilanteessa, jossa huoltovarmuuden ja omavaraisuuden merkitys on korostunut, Ronkainen sanoi.

– Olette etenkin salin vasemmalla laidalla vastustaneet liki kaikkia hallituksen työllisyystoimia. Keskusta sen sijaan ei ilmeisesti tiedä miten päin oppositiossa olla; niin nopeasti vaihtuu mieli ja kannat, hän jatkoi.