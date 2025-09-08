Väkivalta ja uhkailu iskee ensihoitajiin, laki ei aina suojaa

Kansanedustaja Pauli Kiuru (kok.) on huolissaan poliisin, ensihoidon ja pelastustoiminnan henkilökuntaan kohdistuvan väkivallan, uhkailun ja muun haitanteon yleistymisestä. Hän viittaa ilmiöön, joka tunnetaan myös nimellä ”sinivilkkusabotaasi”.

Asiaan liittyvä lakialoite on tällä viikolla käsiteltävänä täysistunnon lähetekeskustelussa.

– Rikoslain muutoksen tavoitteena on vahvistaa alalla työskentelevien rikosoikeudellista suojaa, Kiuru sanoo tiedotteessa.

Hänen mukaansa toinen ymmärrettävä tavoite liittyy hälytystoiminnan häiriöttömän hoitamisen turvaamiseen niin, että kansalaiset saavat tarvitsemaansa apua nopeasti ilman ulkopuolisia häiriöitä.

– Vaikka lakimuutos on osin päällekkäinen olemassa olevan sääntelyn kanssa, selkeyttää erilliskriminalisointi kuitenkin hälytystoimintaa vastaan kohdistuvien tekojen rangaistavuutta. Esimerkiksi ensihoitajat eivät käytä yleensä tehtävissään julkista valtaa, jolloin rikoslain nykyinen erityissuoja ei ulotu heihin, Kiuru huomauttaa.

Kiuru kertoo itsekin työskennelleen aikanaan pelastustoiminnan tehtävissä. Työn olosuhteet ovat selvästi muuttuneet niistä ajoista.

– 1980-luvulla kesäpalomiehenä työskennellessäni en koskaan edes ajatellut, että työtämme joku tai jotkut haluaisivat tarkoituksellisesti häiritä. Ihmiset olivat aina kiitollisia, kun paloauto tai ambulanssi saapui. En muista kenenkään vakihenkilökunnastakaan kertoneen häirinnästä tai sen riskistä.

Kiuru sanoo tehneensä osaltaan kaikkensa, että kirjaus lakimuutoksen tarpeesta saatiin hallitusohjelmaan kevään 2023 eduskuntavaalien jälkeen.

