Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
EU:n lippuja Brysselissä. / AFP / LEHTIKUVA / KENZO TRIBOUILLARD

”Vakava eskalaatio” – Kreml uhkailee eurooppalaisia murhilla

  • Julkaistu 18.12.2025 | 13:50
  • Päivitetty 18.12.2025 | 13:50
  • EU, Venäjä
Mika Aaltola kehottaa EU-johtajia pitämään päänsä kylminä.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Venäjän sotilastiedustelu GRU:n kerrotaan uhkailleen belgialaisia poliitikkoja ja finanssialan johtajia. Tavoitteena on estää Kremlin jäädytettyjen varojen käyttö Ukrainan hyväksi.

Operaatio on kohdistettu Eurocleariin, jossa pidetään 185 miljardin euron edestä jäädytettyjä varoja. Eurooppalainen hallintolähde vahvistaa uhkailutaktiikan Guardianille.

EU-maiden johtajat ovat jatkaneet torstaina aiheen tiimoilta neuvotteluita Brysselissä. Venäjän keskuspankin jäädytetyt varat olisivat tärkeä apu Ukrainalle, jotta maa pystyy tarvittaessa jatkamaan puolustustaisteluaan vuosina 2026–2027.

Europarlamentaarikko Mika Aaltola (kok./EPP) varoittaa Euroopan maita olemaan taipumatta Moskovan uhkailusta huolimatta.

– Venäjän droonihyökkäykset ja belgialaispoliitikkoihin kohdistuvat murhauhkaukset eivät yllätä, mutta ne ovat vakava eskalaatio, Mika Aaltola kirjoittaa X:ssä.

– Kyseessä on tietoinen pyrkimys levittää pelkoa ja halvaannuttaa länsimainen päätöksentekokyky. Emme saa taipua kiristyksen edessä, Aaltola jatkaa.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)