”Vakava eskalaatio” – Kreml uhkailee eurooppalaisia murhilla

Venäjän sotilastiedustelu GRU:n kerrotaan uhkailleen belgialaisia poliitikkoja ja finanssialan johtajia. Tavoitteena on estää Kremlin jäädytettyjen varojen käyttö Ukrainan hyväksi.
Operaatio on kohdistettu Eurocleariin, jossa pidetään 185 miljardin euron edestä jäädytettyjä varoja. Eurooppalainen hallintolähde vahvistaa uhkailutaktiikan Guardianille.
EU-maiden johtajat ovat jatkaneet torstaina aiheen tiimoilta neuvotteluita Brysselissä. Venäjän keskuspankin jäädytetyt varat olisivat tärkeä apu Ukrainalle, jotta maa pystyy tarvittaessa jatkamaan puolustustaisteluaan vuosina 2026–2027.
Europarlamentaarikko Mika Aaltola (kok./EPP) varoittaa Euroopan maita olemaan taipumatta Moskovan uhkailusta huolimatta.
– Venäjän droonihyökkäykset ja belgialaispoliitikkoihin kohdistuvat murhauhkaukset eivät yllätä, mutta ne ovat vakava eskalaatio, Mika Aaltola kirjoittaa X:ssä.
– Kyseessä on tietoinen pyrkimys levittää pelkoa ja halvaannuttaa länsimainen päätöksentekokyky. Emme saa taipua kiristyksen edessä, Aaltola jatkaa.
— Mika Aaltola (@MikaAaltola) December 18, 2025