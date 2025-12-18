Venäjän tiedustelun operaatio iski Brysseliin, johtajia uhkaillaan

Belgian poliitikot ja korkea-arvoiset rahoitusalan johtajat ovat joutuneet Venäjän tiedustelupalveluiden järjestämän pelottelukampanjan kohteeksi, jonka tarkoituksena on saada Belgia estämään 185 miljardin euron varojen käyttö Ukrainan hyväksi, kertoo The Guardian.
Eurooppalaisten tiedustelu- ja turvallisuuspalveluiden mukaan Brysselissä sijaitsevan Euroclear-rahoituslaitoksen avainhenkilöitä ja Belgian poliittista johtoa on peloteltu.
Euroclearilla on hallussaan suurin osa Venäjän jäädytetyistä varoista.
Brysselissä kokoontuvat EU-johtajat keskustelevat torstaina siitä, myönnetäänkö Ukrainalle Venäjän jäädytetyistä varoista laina, jolla on tärkeä rooli Ukrainan puolustustoimien ylläpitämisessä seuraavien vuosien aikana.
Viranomaiset uskovat, että Venäjän sotilastiedustelu GRU on pelottelukampanjan takana.
– He ovat varmasti käyttäneet pelottelutaktiikkaa, eräs eurooppalainen virkamies sanoi.
Kaikkiaan EU on jäädyttänyt Venäjältä varoja 210 miljardia euroa. Euroclearilla on hallussaan Venäjältä jäädytettyjä varoja 185 miljardia euroa. Siksi Belgia on nyt pelottelun kohteena.
Torstaina ja perjantaina kokoontuvien EU-johtajien on tarkoitus päättää, myönnetäänkö jäädytetyistä varoista Ukrainalle 90 miljardin euron alustava laina.
Belgia on ilmaissut huolensa järjestelyn laillisuudesta. Maa on ilmoittanut suostuvansa tähän vain siinä tapauksessa, jos sillä on takeet siitä, että Euroclear saa täyden korvauksen, mikäli Venäjän nostama kanne toteutuu Moskovan etujen mukaisesti.
Venäjän keskuspankki on nostanut Moskovassa kanteen, jossa se vaatii Brysselissä sijaitsevalta Euroclear-rahoituslaitokselta korvauksia Venäjän valtion varojen jäädyttämisestä.
Venäjän keskuspankki vaatii vahingonkorvauksia, jotka perustuvat ”Venäjän keskuspankin jäädytettyjen varojen summaan, jäädytettyjen arvopapereiden arvoon ja odotettujen voittojen menetykseen.
Venäjän uhkausten kerrotaan kohdistuneen Euroclearin toimitusjohtajaan Valérie Urbainiin ja muihin rahoituslaitoksen johtajiin.
Joulukuun alussa Belgian pääministeri Bart De Wever ilmaisi huolensa La Libre -lehden haastattelussa:
– Kuka uskoo, että (Venäjän presidentti Vladimir) Putin tyynesti hyväksyy venäläisten varojen takavarikoinnin? Moskova on kertonut meille, että takavarikon sattuessa Belgia ja minä henkilökohtaisesti tunnemme vaikutukset ikuisesti.